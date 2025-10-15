Le prix en temps réel de TOWNS est aujourd'hui de 0.01148 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TOWNS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TOWNS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de TOWNS est aujourd'hui de 0.01148 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TOWNS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TOWNS facilement sur MEXC maintenant.

Cours TOWNS(TOWNS)

$0.01149
$0.01149$0.01149
+0.52%1D
Graphique du prix de TOWNS (TOWNS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-15 11:38:07 (UTC+8)

Informations sur le prix de TOWNS (TOWNS) en USD

$ 0.0109
$ 0.0109$ 0.0109
$ 0.0117
$ 0.0117$ 0.0117
$ 0.0109
$ 0.0109$ 0.0109

$ 0.0117
$ 0.0117$ 0.0117

$ 0.08877905537759016
$ 0.08877905537759016$ 0.08877905537759016

$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468

-0.78%

+0.52%

-36.33%

-36.33%

Le prix en temps réel de TOWNS (TOWNS) est de $ 0.01148. Au cours des dernières 24 heures, TOWNS a évolué entre un minimum de $ 0.0109 et un maximum de $ 0.0117, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOWNS est $ 0.08877905537759016, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00247547300739468.

En termes de performance à court terme, TOWNS a évolué de -0.78% au cours de la dernière heure, +0.52% sur 24 heures et de -36.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TOWNS (TOWNS)

$ 24.22M
$ 24.22M$ 24.22M

$ 393.90K
$ 393.90K$ 393.90K

$ 175.97M
$ 175.97M$ 175.97M

2.11B
2.11B 2.11B

15,327,986,354
15,327,986,354 15,327,986,354

10,128,333,333
10,128,333,333 10,128,333,333

13.76%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de TOWNS est de $ 24.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 393.90K. L'offre en circulation de TOWNS est de 2.11B, avec une offre totale de 10128333333. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 175.97M.

Historique du prix de TOWNS (TOWNS) en USD

Suivez la variation du prix de TOWNS aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0000594+0.52%
30 jours$ -0.02223-65.95%
60 jours$ -0.01916-62.54%
90 jours$ +0.00148+14.80%
Variation du prix de TOWNS aujourd'hui

Aujourd'hui, TOWNS a enregistré une variation de $ +0.0000594 (+0.52%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de TOWNS sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.02223 (-65.95%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de TOWNS

En élargissant la vue à 60 jours, TOWNS a constaté une variation de $ -0.01916 (-62.54%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de TOWNS sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00148 (+14.80%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de TOWNS (TOWNS) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de TOWNS.

Qu'est-ce que TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol est un projet d’infrastructure de communication conçu pour permettre aux développeurs de créer des applications de messagerie en temps réel. Il se compose d’une blockchain de couche 2 (Layer 2) compatible EVM, de nœuds de diffusion décentralisés pour la transmission des messages, et de contrats intelligents déployés sur Base, une solution de couche 2 sur Ethereum.

TOWNS est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en TOWNS. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de TOWNSpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le TOWNS sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de TOWNS fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de TOWNS (USD)

Combien vaudra TOWNS (TOWNS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs TOWNS (TOWNS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour TOWNS.

Consultez la prévision de prix de TOWNS maintenant !

Tokenomics de TOWNS (TOWNS)

Comprendre la tokenomics de TOWNS (TOWNS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TOWNS !

Guide d'achat de TOWNS (TOWNS)

Vous cherchez à savoir comment acheter du TOWNS? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du TOWNS. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

TOWNS en devises locales

1 TOWNS (TOWNS) à VND
302.0962
1 TOWNS (TOWNS) à AUD
A$0.0175644
1 TOWNS (TOWNS) à GBP
0.0084952
1 TOWNS (TOWNS) à EUR
0.0098728
1 TOWNS (TOWNS) à USD
$0.01148
1 TOWNS (TOWNS) à MYR
RM0.0484456
1 TOWNS (TOWNS) à TRY
0.4802084
1 TOWNS (TOWNS) à JPY
¥1.73348
1 TOWNS (TOWNS) à ARS
ARS$15.576638
1 TOWNS (TOWNS) à RUB
0.9125452
1 TOWNS (TOWNS) à INR
1.0189648
1 TOWNS (TOWNS) à IDR
Rp191.3332568
1 TOWNS (TOWNS) à KRW
16.3299556
1 TOWNS (TOWNS) à PHP
0.6667584
1 TOWNS (TOWNS) à EGP
￡E.0.5471368
1 TOWNS (TOWNS) à BRL
R$0.0629104
1 TOWNS (TOWNS) à CAD
C$0.016072
1 TOWNS (TOWNS) à BDT
1.3914908
1 TOWNS (TOWNS) à NGN
16.759078
1 TOWNS (TOWNS) à COP
$44.84375
1 TOWNS (TOWNS) à ZAR
R.0.1989484
1 TOWNS (TOWNS) à UAH
0.4773384
1 TOWNS (TOWNS) à TZS
T.Sh.28.0683704
1 TOWNS (TOWNS) à VES
Bs2.26156
1 TOWNS (TOWNS) à CLP
$11.03228
1 TOWNS (TOWNS) à PKR
Rs3.2346048
1 TOWNS (TOWNS) à KZT
6.1686632
1 TOWNS (TOWNS) à THB
฿0.3735592
1 TOWNS (TOWNS) à TWD
NT$0.3516324
1 TOWNS (TOWNS) à AED
د.إ0.0421316
1 TOWNS (TOWNS) à CHF
Fr0.009184
1 TOWNS (TOWNS) à HKD
HK$0.0891996
1 TOWNS (TOWNS) à AMD
֏4.3699768
1 TOWNS (TOWNS) à MAD
.د.م0.1049272
1 TOWNS (TOWNS) à MXN
$0.2120356
1 TOWNS (TOWNS) à SAR
ريال0.04305
1 TOWNS (TOWNS) à ETB
Br1.688134
1 TOWNS (TOWNS) à KES
KSh1.4831012
1 TOWNS (TOWNS) à JOD
د.أ0.00813932
1 TOWNS (TOWNS) à PLN
0.0420168
1 TOWNS (TOWNS) à RON
лв0.0501676
1 TOWNS (TOWNS) à SEK
kr0.1091748
1 TOWNS (TOWNS) à BGN
лв0.0192864
1 TOWNS (TOWNS) à HUF
Ft3.8678416
1 TOWNS (TOWNS) à CZK
0.2401616
1 TOWNS (TOWNS) à KWD
د.ك0.00351288
1 TOWNS (TOWNS) à ILS
0.0379988
1 TOWNS (TOWNS) à BOB
Bs0.0788676
1 TOWNS (TOWNS) à AZN
0.019516
1 TOWNS (TOWNS) à TJS
SM0.1055012
1 TOWNS (TOWNS) à GEL
0.0312256
1 TOWNS (TOWNS) à AOA
Kz10.5031668
1 TOWNS (TOWNS) à BHD
.د.ب0.00432796
1 TOWNS (TOWNS) à BMD
$0.01148
1 TOWNS (TOWNS) à DKK
kr0.0737016
1 TOWNS (TOWNS) à HNL
L0.2998576
1 TOWNS (TOWNS) à MUR
0.5218808
1 TOWNS (TOWNS) à NAD
$0.1998668
1 TOWNS (TOWNS) à NOK
kr0.1162924
1 TOWNS (TOWNS) à NZD
$0.0199752
1 TOWNS (TOWNS) à PAB
B/.0.01148
1 TOWNS (TOWNS) à PGK
K0.0486752
1 TOWNS (TOWNS) à QAR
ر.ق0.0415576
1 TOWNS (TOWNS) à RSD
дин.1.1576432
1 TOWNS (TOWNS) à UZS
soʻm138.3132212
1 TOWNS (TOWNS) à ALL
L0.9572024
1 TOWNS (TOWNS) à ANG
ƒ0.0205492
1 TOWNS (TOWNS) à AWG
ƒ0.020664
1 TOWNS (TOWNS) à BBD
$0.02296
1 TOWNS (TOWNS) à BAM
KM0.0192864
1 TOWNS (TOWNS) à BIF
Fr33.85452
1 TOWNS (TOWNS) à BND
$0.0148092
1 TOWNS (TOWNS) à BSD
$0.01148
1 TOWNS (TOWNS) à JMD
$1.8376036
1 TOWNS (TOWNS) à KHR
45.92
1 TOWNS (TOWNS) à KMF
Fr4.86752
1 TOWNS (TOWNS) à LAK
249.5652124
1 TOWNS (TOWNS) à LKR
රු3.457776
1 TOWNS (TOWNS) à MDL
L0.1927492
1 TOWNS (TOWNS) à MGA
Ar51.479764
1 TOWNS (TOWNS) à MOP
P0.0913808
1 TOWNS (TOWNS) à MVR
0.175644
1 TOWNS (TOWNS) à MWK
MK19.7930124
1 TOWNS (TOWNS) à MZN
MT0.7336868
1 TOWNS (TOWNS) à NPR
रु1.6223536
1 TOWNS (TOWNS) à PYG
80.27964
1 TOWNS (TOWNS) à RWF
Fr16.5886
1 TOWNS (TOWNS) à SBD
$0.0944804
1 TOWNS (TOWNS) à SCR
0.1611792
1 TOWNS (TOWNS) à SRD
$0.4474904
1 TOWNS (TOWNS) à SVC
$0.099876
1 TOWNS (TOWNS) à SZL
L0.1996372
1 TOWNS (TOWNS) à TMT
m0.0402948
1 TOWNS (TOWNS) à TND
د.ت0.03364788
1 TOWNS (TOWNS) à TTD
$0.07749
1 TOWNS (TOWNS) à UGX
Sh39.58304
1 TOWNS (TOWNS) à XAF
Fr6.47472
1 TOWNS (TOWNS) à XCD
$0.030996
1 TOWNS (TOWNS) à XOF
Fr6.47472
1 TOWNS (TOWNS) à XPF
Fr1.17096
1 TOWNS (TOWNS) à BWP
P0.1537172
1 TOWNS (TOWNS) à BZD
$0.02296
1 TOWNS (TOWNS) à CVE
$1.0901408
1 TOWNS (TOWNS) à DJF
Fr2.03196
1 TOWNS (TOWNS) à DOP
$0.7227808
1 TOWNS (TOWNS) à DZD
د.ج1.4954996
1 TOWNS (TOWNS) à FJD
$0.0260596
1 TOWNS (TOWNS) à GNF
Fr98.9576
1 TOWNS (TOWNS) à GTQ
Q0.0874776
1 TOWNS (TOWNS) à GYD
$2.390136
1 TOWNS (TOWNS) à ISK
kr1.38908

Ressources de TOWNS

Pour une compréhension plus approfondie de TOWNS, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de TOWNS
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur TOWNS

Combien vaut TOWNS (TOWNS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TOWNS en USD est de 0.01148 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TOWNS à USD ?
Le prix actuel de TOWNS en USD est $ 0.01148. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de TOWNS ?
La capitalisation boursière de TOWNS est de $ 24.22M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TOWNS ?
L'offre en circulation de TOWNS est de 2.11B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TOWNS ?
TOWNS a atteint un prix ATH de 0.08877905537759016 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TOWNS ?
TOWNS a vu un prix ATL de 0.00247547300739468 USD.
Quel est le volume de trading de TOWNS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TOWNS est de $ 393.90K USD.
Est-ce que TOWNS va augmenter cette année ?
TOWNS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TOWNS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-15 11:38:07 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

