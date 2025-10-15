Tokenomics de iG3 (TOPS)
Tokenomics et analyse de prix de iG3 (TOPS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de iG3 (TOPS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur iG3 (TOPS)
iG3 is a decentralized edge computing network powered by thousands of AI enabled devices across the globe, providing instant, private, and cost effective real time AI interaction.
These devices form the first inference layer, while high-power data centers with H100/H200 GPUs serve as the fallback for complex requests. Powered by a tokenized incentive system and DID integration on the peaq network, iG3 offers a robust infrastructure for education, entertainment, and productivity use cases.
Tokenomics de iG3 (TOPS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de iG3 (TOPS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TOPS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TOPS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TOPS, explorez le prix en direct du token TOPS !
Prévision du prix de TOPS
Vous voulez savoir dans quelle direction TOPS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TOPS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité