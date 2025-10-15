Informations sur le prix de iG3 (TOPS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00324605$ 0.00324605 $ 0.00324605 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -2.68% Variation du prix (7 j) -39.66% Variation du prix (7 j) -39.66%

Le prix en temps réel de iG3 (TOPS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TOPS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TOPS est $ 0.00324605, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TOPS a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -2.68% sur 24 heures et de -39.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour iG3 (TOPS)

Capitalisation boursière $ 55.98K$ 55.98K $ 55.98K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Offre en circulation 504.14M 504.14M 504.14M Offre totale 9,966,918,069.0 9,966,918,069.0 9,966,918,069.0

La capitalisation boursière actuelle de iG3 est de $ 55.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TOPS est de 504.14M, avec une offre totale de 9966918069.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.11M.