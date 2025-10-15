Tokenomics de HyperStrategy (HSTR)
Tokenomics et analyse de prix de HyperStrategy (HSTR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de HyperStrategy (HSTR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur HyperStrategy (HSTR)
HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.
Tokenomics de HyperStrategy (HSTR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de HyperStrategy (HSTR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HSTR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HSTR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HSTR, explorez le prix en direct du token HSTR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
