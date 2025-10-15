Informations sur le prix de HyperStrategy (HSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.105101 $ 0.105101 $ 0.105101 Bas 24 h $ 0.110693 $ 0.110693 $ 0.110693 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.105101$ 0.105101 $ 0.105101 Haut 24 h $ 0.110693$ 0.110693 $ 0.110693 Sommet historique $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Prix le plus bas $ 0.064372$ 0.064372 $ 0.064372 Variation du prix (1 h) -2.35% Changement de prix (1J) -0.22% Variation du prix (7 j) +13.58% Variation du prix (7 j) +13.58%

Le prix en temps réel de HyperStrategy (HSTR) est de $0.106744. Au cours des dernières 24 heures, HSTR a évolué entre un minimum de $ 0.105101 et un maximum de $ 0.110693, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HSTR est $ 2.48, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.064372.

En termes de performance à court terme, HSTR a évolué de -2.35% au cours de la dernière heure, -0.22% sur 24 heures et de +13.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HyperStrategy (HSTR)

Capitalisation boursière $ 106.83K$ 106.83K $ 106.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 106.83K$ 106.83K $ 106.83K Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de HyperStrategy est de $ 106.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HSTR est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 106.83K.