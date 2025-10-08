Informations sur le prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Bas 24 h $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Haut 24 h $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Sommet historique $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Prix le plus bas $ 0.992487$ 0.992487 $ 0.992487 Variation du prix (1 h) -0.55% Changement de prix (1J) +0.15% Variation du prix (7 j) +0.06% Variation du prix (7 j) +0.06%

Le prix en temps réel de Hyperbeat USDT (HBUSDT) est de $1.035. Au cours des dernières 24 heures, HBUSDT a évolué entre un minimum de $ 1.029 et un maximum de $ 1.045, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HBUSDT est $ 1.16, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.992487.

En termes de performance à court terme, HBUSDT a évolué de -0.55% au cours de la dernière heure, +0.15% sur 24 heures et de +0.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Capitalisation boursière $ 91.66M$ 91.66M $ 91.66M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 91.66M$ 91.66M $ 91.66M Offre en circulation 88.91M 88.91M 88.91M Offre totale 88,904,414.1390518 88,904,414.1390518 88,904,414.1390518

La capitalisation boursière actuelle de Hyperbeat USDT est de $ 91.66M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HBUSDT est de 88.91M, avec une offre totale de 88904414.1390518. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.66M.