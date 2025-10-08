Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

Obtenez les prévisions du prix de Hyperbeat USDT pour 2026, 2027, 2028, 2030 et au-delà. Prévoyez la croissance du HBUSDT sur les 5 prochaines années ou plus. Anticipez instantanément les scénarios de prix futurs en fonction des tendances du marché et du sentiment.

Acheter du HBUSDT

Saisissez un nombre entre -100 et 1,000 pour prédire le prix de Hyperbeat USDT % Calculer *Clause de non-responsabilité : toutes les prévisions de prix sont basées sur les données fournies par les utilisateurs. -- -- -- 0.00% USD Actuel Prévision Prévision du prix de Hyperbeat USDT pour la période 2025-2050 (USD) Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour 2025 (cette année) Selon vos prévisions, Hyperbeat USDT pourrait enregistrer une croissance de 0.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 1.037 en 2025. Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour 2026 (l'année prochaine) Selon vos prévisions, Hyperbeat USDT pourrait enregistrer une croissance de 5.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 1.0888 en 2026. Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour 2027 (dans 2 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2027 de HBUSDT est de $ 1.1432, avec un taux de croissance de 10.25%. Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour 2028 (dans 3 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2028 de HBUSDT est de $ 1.2004, avec un taux de croissance de 15.76%. Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour 2029 (dans 4 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de HBUSDT en 2029 est de $ 1.2604, avec un taux de croissance de 21.55%. Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour 2030 (dans 5 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de HBUSDT en 2030 est de $ 1.3235, avec un taux de croissance de 27.63%. Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour 2040 (dans 15 ans) En 2040, le prix de Hyperbeat USDT pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 107.89%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 2.1558. Prévision du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour 2050 (dans 25 ans) En 2050, le prix de Hyperbeat USDT pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 238.64%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 3.5116. Année Prix Croissance 2025 $ 1.037 0.00%

2026 $ 1.0888 5.00%

2027 $ 1.1432 10.25%

2028 $ 1.2004 15.76%

2029 $ 1.2604 21.55%

2030 $ 1.3235 27.63%

2031 $ 1.3896 34.01%

2032 $ 1.4591 40.71% Année Prix Croissance 2033 $ 1.5321 47.75%

2034 $ 1.6087 55.13%

2035 $ 1.6891 62.89%

2036 $ 1.7736 71.03%

2037 $ 1.8623 79.59%

2038 $ 1.9554 88.56%

2039 $ 2.0531 97.99%

2040 $ 2.1558 107.89% Afficher plus Prédiction du prix de Hyperbeat USDT à court terme pour aujourd'hui, demain, cette semaine et dans 30 jours Date Prévision de prix Croissance October 8, 2025(Aujourd'hui) $ 1.037 0.00%

October 9, 2025(Demain) $ 1.0371 0.01%

October 15, 2025(Semaine en cours) $ 1.0379 0.10%

November 7, 2025(30 jours) $ 1.0412 0.41% Prédiction du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour aujourd'hui La prédiction du prix de HBUSDT le October 8, 2025(Aujourd'hui) est de 1.037 $ . Cette prédiction reflète le résultat calculé du pourcentage de croissance fourni, donnant aux utilisateurs un aperçu de l'évolution potentielle du prix pour aujourd'hui. Prédiction du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour demain En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 % , la prédiction du prix de HBUSDT pour October 9, 2025(Demain) est de 1.0371 $ . Ces résultats offrent une estimation de la valeur du token en fonction des paramètres choisis. Prédiction du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) pour cette semaine En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 % , la prédiction du prix de HBUSDT pour October 15, 2025(Semaine en cours) est de 1.0379 $ . Cette prédiction hebdomadaire est calculée en se basant sur le même pourcentage de croissance afin de donner une idée des tendances potentielles du prix au cours des prochains jours. Prédiction du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) dans 30 jours Dans 30 jours, la prédiction du prix de HBUSDT est de 1.0412 $ . Cette prédiction est obtenue en utilisant 5 % de croissance annuelle pour estimer la valeur du token au bout d'un mois.

Statistiques des prix actuels de Hyperbeat USDT Prix actuel Variation de prix (24 h) Capitalisation boursière $ 92.24M Offre en circulation 88.91M Volume (24 h) Le dernier prix de HBUSDT affiche une variation sur 24 heures de 0.00%. De plus, HBUSDT a une offre en circulation de 88.91M et une capitalisation boursière totale de $ 92.24M.

Prix historique de Hyperbeat USDT Selon les dernières données recueillies sur la page du prix de Hyperbeat USDT en temps réel, le prix de Hyperbeat USDT actuel est de 1.037 USD. L'offre en circulation de Hyperbeat USDT(HBUSDT) est de 88.91M HBUSDT , ce qui lui confère une capitalisation boursière de 92,237,963 $ . Période Variation(%) Variation(USD) Haut Bas 24 heures 0.13% $ 0.001322 $ 1.045 $ 1.029

7 jours 0.25% $ 0.002585 $ 1.0424 $ 1.0231

30 jours 1.22% $ 0.012667 $ 1.0424 $ 1.0231 Performance sur 24 heures Au cours des 24 dernières heures, Hyperbeat USDT a montré un mouvement de prix de 0.001322 $ , reflétant un taux de changement de valeur de 0.13% . Performance sur 7 jours Au cours des 7 derniers jours, le sommet de Hyperbeat USDT était de 1.0424 $ , alors que le bas était de 1.0231 $ . Il a connu une variation de prix de 0.25% . Cette tendance récente montre le potentiel de HBUSDT de connaître de nouveaux mouvements de marché. Performance sur 30 jours Au cours du dernier mois, Hyperbeat USDT a connu une variation de 1.22% , ce qui correspond à un changement de sa valeur d'environ 0.012667 $ . Cela indique que HBUSDT pourrait connaître d'autres mouvements de prix dans un avenir proche.

Comment fonctionne le module de prédiction du prix de Hyperbeat USDT (HBUSDT) ? Le module de prédiction du prix de Hyperbeat USDT est un outil convivial conçu pour vous aider à estimer les prix de HBUSDT à venir en fonction de vos propres hypothèses de croissance. Que vous soyez un trader expérimenté ou un investisseur curieux, ce module vous offre un moyen simple et interactif de prévoir la valeur future du token. 1. Saisissez votre prédiction de croissance Commencez en saisissant le pourcentage de croissance souhaité (qui peut être positif ou négatif en fonction de votre vision du marché). Ce pourcentage peut refléter vos attentes à l'égard de Hyperbeat USDT pour l'année prochaine, les cinq prochaines années ou même les décennies à venir. 2. Calculez le prix futur Une fois que vous aurez saisi le taux de croissance, cliquez sur le bouton « Calculer ». Le module calculera instantanément le prix futur projeté de HBUSDT, vous donnant une visualisation claire de la façon dont votre prédiction affecte la valeur du token au fil du temps. 3. Explorez de différents scénarios Vous pouvez expérimenter avec de différents taux de croissance pour voir comment les différentes conditions de marché peuvent impacter le prix de Hyperbeat USDT. Cette flexibilité vous permet d'analyser des prévisions optimistes et prudentes, ce qui vous aidera à prendre des décisions plus éclairées. 4. Sentiment des utilisateurs et avis de la communauté Le module intègre également des données sur le sentiment des utilisateurs, ce qui vous permet de comparer vos prédictions avec celles des autres utilisateurs. Cette contribution collective offre un aperçu précieux de la façon dont la communauté perçoit l'avenir de HBUSDT. Indicateurs techniques pour la prédiction de prix Pour améliorer la précision des prédictions, le module utilise une variété d'indicateurs techniques et de données de marché. Il s'agit notamment des éléments suivants : Moyennes mobiles exponentielles (EMA) : aide à suivre la tendance du prix du token en lissant les fluctuations et en donnant un aperçu des renversements de tendance potentiels. Bandes de Bollinger : mesure la volatilité du marché et identifie les conditions de surachat ou de survente potentiels. Indice de force relative (RSI) : évalue la dynamique de HBUSDT afin de déterminer s'il s'agit d'une phase haussière ou baissière. Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles (MACD) : évalue la force et la direction des mouvements de prix afin d'identifier des points d'entrée et de sortie potentiels. En combinant ces indicateurs avec des données de marché en temps réel, le module offre une prévision dynamique des prix, vous aidant à mieux comprendre le potentiel futur de Hyperbeat USDT.

Pourquoi la prédiction du prix de HBUSDT est-elle importante ?

Les prédictions du prix de HBUSDT revêtent une importance majeure pour de nombreuses raisons, et les investisseurs les établissent dans le cadre de divers objectifs :

Développement des stratégies d'investissement : les prédictions aident les investisseurs à élaborer des stratégies. Avec les estimations des prix futurs, ils peuvent décider quand acheter, vendre ou conserver une cryptomonnaie.

Évaluation des risques : comprendre les mouvements de prix potentiels permet aux investisseurs d'évaluer les risques associés à un actif numérique en particulier. Cela est indispensable pour gérer et limiter les pertes potentielles.

Analyse de marché : les prédictions impliquent souvent l'analyse des données historiques, des actualités et des tendances du marché. Cette analyse complète permet aux investisseurs de comprendre la dynamique du marché et les facteurs qui influencent l'évolution des prix.

Diversification du portefeuille : en anticipant quelles cryptomonnaies pourraient être performantes, les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en fonction et répartir les risques entre différents actifs.

Planification à long terme : les investisseurs qui cherchent à réaliser des gains à long terme s'appuient sur les prédictions pour identifier les cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance future.

Préparation psychologique : la connaissance des éventuels scénarios de l'évolution des prix prépare les investisseurs à la volatilité du marché sur le plan émotionnel et financier.

Engagement communautaire : les prédictions de prix des cryptomonnaies suscitent souvent des discussions au sein de la communauté des investisseurs, ce qui leur permet de mieux comprendre les tendances du marché et d'en tirer une sagesse collective.

