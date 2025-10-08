Tokenomics de Gugo (GUGO)
Tokenomics et analyse de prix de Gugo (GUGO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gugo (GUGO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Gugo (GUGO)
This duck was born in a pool. In a liquidity pool.
Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%.
Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet.
But something strange happened.
The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god.
Now he doesn’t speak. He just runs. And we...
We GUGO.
Tokenomics de Gugo (GUGO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gugo (GUGO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GUGO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GUGO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
