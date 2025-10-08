Informations sur le prix de Gugo (GUGO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0027414 $ 0.0027414 $ 0.0027414 Bas 24 h $ 0.00319924 $ 0.00319924 $ 0.00319924 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0027414$ 0.0027414 $ 0.0027414 Haut 24 h $ 0.00319924$ 0.00319924 $ 0.00319924 Sommet historique $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Prix le plus bas $ 0.00214004$ 0.00214004 $ 0.00214004 Variation du prix (1 h) -1.16% Changement de prix (1J) -13.66% Variation du prix (7 j) +0.45% Variation du prix (7 j) +0.45%

Le prix en temps réel de Gugo (GUGO) est de $0.00275224. Au cours des dernières 24 heures, GUGO a évolué entre un minimum de $ 0.0027414 et un maximum de $ 0.00319924, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GUGO est $ 0.0146709, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00214004.

En termes de performance à court terme, GUGO a évolué de -1.16% au cours de la dernière heure, -13.66% sur 24 heures et de +0.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gugo (GUGO)

Capitalisation boursière $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Offre en circulation 990.10M 990.10M 990.10M Offre totale 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

La capitalisation boursière actuelle de Gugo est de $ 2.71M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GUGO est de 990.10M, avec une offre totale de 990098452.894598. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.71M.