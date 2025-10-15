Prix de GUANO (GUANO)
+0.76%
-5.91%
+17.90%
+17.90%
Le prix en temps réel de GUANO (GUANO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GUANO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GUANO est $ 0.00103775, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, GUANO a évolué de +0.76% au cours de la dernière heure, -5.91% sur 24 heures et de +17.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de GUANO est de $ 176.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GUANO est de 724.67M, avec une offre totale de 846511537.1072365. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 206.22K.
Aujourd'hui, la variation du prix de GUANO en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de GUANO en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de GUANO en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de GUANO en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-5.91%
|30 jours
|$ 0
|+6.19%
|60 jours
|$ 0
|-37.48%
|90 jours
|$ 0
|--
Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.
At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.
The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.
Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.
But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.
In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra GUANO (GUANO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs GUANO (GUANO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour GUANO.
Consultez la prévision de prix de GUANO maintenant !
Comprendre la tokenomics de GUANO (GUANO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GUANO !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|10-14 20:24:00
|Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins Chutent sur Toute la Ligne, SKYAI Baisse de Plus de 40% en 24h
|10-14 19:19:00
|Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 624 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
|10-14 18:42:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto interrompt son rallye et devient baissier, la capitalisation totale du marché chute à 3,93 billions de dollars
|10-14 18:27:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins franchit les 310 milliards de dollars pour atteindre un nouveau sommet historique, augmentant de plus de 80 milliards de dollars cette année
|10-14 17:21:00
|Mises à jour de l'industrie
Aperçu : Powell prononcera un discours aujourd'hui, pouvant potentiellement influencer le rythme des baisses de taux et les attentes de politique monétaire
|10-14 14:09:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin Tombe Sous les 114 000 $, l'Ethereum Descend Sous les 4 200 $
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.