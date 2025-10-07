Informations sur le prix de GoChain (GO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00119666 $ 0.00119666 $ 0.00119666 Bas 24 h $ 0.00141664 $ 0.00141664 $ 0.00141664 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00119666$ 0.00119666 $ 0.00119666 Haut 24 h $ 0.00141664$ 0.00141664 $ 0.00141664 Sommet historique $ 0.115975$ 0.115975 $ 0.115975 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +18.15% Variation du prix (7 j) +25.68% Variation du prix (7 j) +25.68%

Le prix en temps réel de GoChain (GO) est de $0.00141439. Au cours des dernières 24 heures, GO a évolué entre un minimum de $ 0.00119666 et un maximum de $ 0.00141664, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GO est $ 0.115975, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GO a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +18.15% sur 24 heures et de +25.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GoChain (GO)

Capitalisation boursière $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Offre en circulation 1.32B 1.32B 1.32B Offre totale 1,326,526,256.0 1,326,526,256.0 1,326,526,256.0

La capitalisation boursière actuelle de GoChain est de $ 1.87M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GO est de 1.32B, avec une offre totale de 1326526256.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.88M.