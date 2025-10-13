Tokenomics de Eric (ERIC)
Tokenomics et analyse de prix de Eric (ERIC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Eric (ERIC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Eric (ERIC)
A community claimed ownership for this token on Mar 26 2025
Community Claim 🔥 Community Takeover Alert! 🔥 After the dev sold out and left, the community took over! 🚀… $ERIC - A Community-Led Rebirth 🚀 After the original dev sold out and left the project, the $ERIC community took the reins and led a powerful transformation. Under the leadership of @MCOWOLF101 on X and with a dedicated team of Cronos builders, we’re stronger than ever. In just a short time, we’ve: ✅ Launched a new website with a fresh vision 🌐 ✅ Secured new liquidity pairs 💧 ✅ Locked 5% of the supply in a vault until September 🔒 ✅ Got whitelisted on Wolfswap, Puush, ObsidianSwap, and Nodilas 🔥 ✅ Gained incredible momentum and support from the community 💪 These are just some of our highlights — check our socials for more! Built by the people, for the people — we’re taking $ERIC to new heights! 🛠️💎 Updates will be posted regularly on X and Discord, so stay tuned! 📲
Tokenomics de Eric (ERIC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Eric (ERIC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ERIC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ERIC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ERIC, explorez le prix en direct du token ERIC !
Prévision du prix de ERIC
Vous voulez savoir dans quelle direction ERIC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ERIC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité