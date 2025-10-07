Prix de Eric (ERIC)
+1.35%
+3.44%
+18.27%
+18.27%
Le prix en temps réel de Eric (ERIC) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ERIC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ERIC est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, ERIC a évolué de +1.35% au cours de la dernière heure, +3.44% sur 24 heures et de +18.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Eric est de $ 42.64K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ERIC est de 906.47M, avec une offre totale de 989749499.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.56K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Eric en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Eric en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Eric en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Eric en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+3.44%
|30 jours
|$ 0
|-33.91%
|60 jours
|$ 0
|+36.46%
|90 jours
|$ 0
|--
A community claimed ownership for this token on Mar 26 2025
Community Claim 🔥 Community Takeover Alert! 🔥 After the dev sold out and left, the community took over! 🚀… $ERIC - A Community-Led Rebirth 🚀 After the original dev sold out and left the project, the $ERIC community took the reins and led a powerful transformation. Under the leadership of @MCOWOLF101 on X and with a dedicated team of Cronos builders, we’re stronger than ever. In just a short time, we’ve: ✅ Launched a new website with a fresh vision 🌐 ✅ Secured new liquidity pairs 💧 ✅ Locked 5% of the supply in a vault until September 🔒 ✅ Got whitelisted on Wolfswap, Puush, ObsidianSwap, and Nodilas 🔥 ✅ Gained incredible momentum and support from the community 💪 These are just some of our highlights — check our socials for more! Built by the people, for the people — we’re taking $ERIC to new heights! 🛠️💎 Updates will be posted regularly on X and Discord, so stay tuned! 📲
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|10-06 20:37:00
|Mises à jour de l'industrie
2
|10-06 18:13:00
|Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
|10-05 21:29:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
|10-05 16:10:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
|10-04 13:39:16
|Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
|10-04 11:26:38
|Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %
