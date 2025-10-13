Tokenomics de EPEP (EPEP)
With the motto “FLIPPIT,” EPEP is born to crush every other Pepe meme coin variation above us, igniting the flippit movement to surpass all memes in our path. This is for diamond-handed chads only, those with unyielding resolve to HODL through the storm. Jeets and weak hands are not welcome; only the bold who embrace the grind and fuel EPEP’s relentless rise belong here. Join the revolution, power the flippit movement, and watch EPEP dominate the crypto meme space with unstoppable energy and community strength.
Tokenomics de EPEP (EPEP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de EPEP (EPEP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens EPEP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens EPEP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de EPEP, explorez le prix en direct du token EPEP !
Prévision du prix de EPEP
Vous voulez savoir dans quelle direction EPEP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de EPEP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
