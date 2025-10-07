Informations sur le prix de EPEP (EPEP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00119263 $ 0.00119263 $ 0.00119263 Bas 24 h $ 0.0016597 $ 0.0016597 $ 0.0016597 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00119263$ 0.00119263 $ 0.00119263 Haut 24 h $ 0.0016597$ 0.0016597 $ 0.0016597 Sommet historique $ 0.00522196$ 0.00522196 $ 0.00522196 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.59% Changement de prix (1J) +33.80% Variation du prix (7 j) +166.88% Variation du prix (7 j) +166.88%

Le prix en temps réel de EPEP (EPEP) est de $0.00162769. Au cours des dernières 24 heures, EPEP a évolué entre un minimum de $ 0.00119263 et un maximum de $ 0.0016597, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EPEP est $ 0.00522196, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, EPEP a évolué de +0.59% au cours de la dernière heure, +33.80% sur 24 heures et de +166.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour EPEP (EPEP)

Capitalisation boursière $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de EPEP est de $ 1.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EPEP est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.62M.