Tokenomics de DogeX (DOGEX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DogeX (DOGEX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur DogeX (DOGEX)
DogeX is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Its purpose is to build a viral ecosystem centred around humour, collaboration, and the cultural appeal of Dogecoin-inspired memes. The project focuses on creating engaging artwork, fostering a vibrant online community, and leveraging strategic partnerships to gain traction in the meme coin space. DogeX aims to provide a platform where fun meets innovation, empowering its community with growth opportunities while riding the wave of meme culture.
Tokenomics de DogeX (DOGEX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DogeX (DOGEX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOGEX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOGEX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOGEX, explorez le prix en direct du token DOGEX !
