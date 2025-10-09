Le prix en temps réel de DogeX est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DOGEX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DOGEX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de DogeX est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DOGEX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DOGEX facilement sur MEXC maintenant.

Prix de DogeX (DOGEX)

Prix en temps réel : 1 DOGEX à USD

--
----
0.00%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de DogeX (DOGEX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 00:45:30 (UTC+8)

Informations sur le prix de DogeX (DOGEX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+18.75%

+18.75%

Le prix en temps réel de DogeX (DOGEX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DOGEX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOGEX est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DOGEX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +18.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DogeX (DOGEX)

$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K

--
----

$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K

999.40M
999.40M 999.40M

999,403,650.419252
999,403,650.419252 999,403,650.419252

La capitalisation boursière actuelle de DogeX est de $ 6.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOGEX est de 999.40M, avec une offre totale de 999403650.419252. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.97K.

Historique du prix de DogeX (DOGEX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de DogeX en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DogeX en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DogeX en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DogeX en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ 0+7.30%
60 jours$ 0+20.95%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que DogeX (DOGEX)

DogeX is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Its purpose is to build a viral ecosystem centred around humour, collaboration, and the cultural appeal of Dogecoin-inspired memes. The project focuses on creating engaging artwork, fostering a vibrant online community, and leveraging strategic partnerships to gain traction in the meme coin space. DogeX aims to provide a platform where fun meets innovation, empowering its community with growth opportunities while riding the wave of meme culture.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de DogeX (DOGEX)

Site officiel

Prévision de prix de DogeX (USD)

Combien vaudra DogeX (DOGEX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs DogeX (DOGEX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour DogeX.

Consultez la prévision de prix de DogeX maintenant !

DOGEX en devises locales

Tokenomics de DogeX (DOGEX)

Comprendre la tokenomics de DogeX (DOGEX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DOGEX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DogeX (DOGEX)

Combien vaut DogeX (DOGEX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DOGEX en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DOGEX à USD ?
Le prix actuel de DOGEX en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de DogeX ?
La capitalisation boursière de DOGEX est de $ 6.97K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DOGEX ?
L'offre en circulation de DOGEX est de 999.40M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DOGEX ?
DOGEX a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DOGEX ?
DOGEX a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de DOGEX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DOGEX est de -- USD.
Est-ce que DOGEX va augmenter cette année ?
DOGEX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DOGEX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur DogeX (DOGEX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.