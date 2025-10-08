Tokenomics de DFDV Staked SOL (DFDVSOL)
Tokenomics et analyse de prix de DFDV Staked SOL (DFDVSOL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DFDV Staked SOL (DFDVSOL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur DFDV Staked SOL (DFDVSOL)
DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.
Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.
Tokenomics de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DFDVSOL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DFDVSOL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DFDVSOL, explorez le prix en direct du token DFDVSOL !
Prévision du prix de DFDVSOL
Vous voulez savoir dans quelle direction DFDVSOL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DFDVSOL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité