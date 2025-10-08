Le prix en temps réel de DFDV Staked SOL est aujourd'hui de 227.73 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DFDVSOL à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DFDVSOL facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de DFDV Staked SOL est aujourd'hui de 227.73 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DFDVSOL à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DFDVSOL facilement sur MEXC maintenant.

Prix de DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Prix en temps réel : 1 DFDVSOL à USD

$227.45
$227.45$227.45
-4.70%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Graphique du prix de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 15:24:10 (UTC+8)

Informations sur le prix de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 226.0
$ 226.0$ 226.0
Bas 24 h
$ 240.19
$ 240.19$ 240.19
Haut 24 h

$ 226.0
$ 226.0$ 226.0

$ 240.19
$ 240.19$ 240.19

$ 259.77
$ 259.77$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48$ 150.48

+0.36%

-5.10%

+9.08%

+9.08%

Le prix en temps réel de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) est de $227.73. Au cours des dernières 24 heures, DFDVSOL a évolué entre un minimum de $ 226.0 et un maximum de $ 240.19, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DFDVSOL est $ 259.77, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 150.48.

En termes de performance à court terme, DFDVSOL a évolué de +0.36% au cours de la dernière heure, -5.10% sur 24 heures et de +9.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

$ 90.19M
$ 90.19M$ 90.19M

--
----

$ 90.19M
$ 90.19M$ 90.19M

396.06K
396.06K 396.06K

396,062.462581648
396,062.462581648 396,062.462581648

La capitalisation boursière actuelle de DFDV Staked SOL est de $ 90.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DFDVSOL est de 396.06K, avec une offre totale de 396062.462581648. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 90.19M.

Historique du prix de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de DFDV Staked SOL en USD était de $ -12.2620818825913.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DFDV Staked SOL en USD était de $ +16.1533671330.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DFDV Staked SOL en USD était de $ +73.9335920580.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DFDV Staked SOL en USD était de $ +66.0469235640618.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -12.2620818825913-5.10%
30 jours$ +16.1533671330+7.09%
60 jours$ +73.9335920580+32.47%
90 jours$ +66.0469235640618+40.85%

Qu'est-ce que DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

Prévision de prix de DFDV Staked SOL (USD)

Combien vaudra DFDV Staked SOL (DFDVSOL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs DFDV Staked SOL (DFDVSOL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour DFDV Staked SOL.

Consultez la prévision de prix de DFDV Staked SOL maintenant !

DFDVSOL en devises locales

Tokenomics de DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Comprendre la tokenomics de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DFDVSOL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Combien vaut DFDV Staked SOL (DFDVSOL) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DFDVSOL en USD est de 227.73 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DFDVSOL à USD ?
Le prix actuel de DFDVSOL en USD est $ 227.73. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de DFDV Staked SOL ?
La capitalisation boursière de DFDVSOL est de $ 90.19M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DFDVSOL ?
L'offre en circulation de DFDVSOL est de 396.06K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DFDVSOL ?
DFDVSOL a atteint un prix ATH de 259.77 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DFDVSOL ?
DFDVSOL a vu un prix ATL de 150.48 USD.
Quel est le volume de trading de DFDVSOL ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DFDVSOL est de -- USD.
Est-ce que DFDVSOL va augmenter cette année ?
DFDVSOL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DFDVSOL pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 15:24:10 (UTC+8)

