Le prix en temps réel de Velvet est aujourd'hui de 0.17979 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VELVET à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VELVET facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Velvet est aujourd'hui de 0.17979 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VELVET à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VELVET facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur VELVET

Informations sur le prix de VELVET

Livre blanc de VELVET

Site officiel de VELVET

Tokenomics de VELVET

Prévisions de prix de VELVET

Historique de VELVET

Guide d'achat de VELVET

Convertisseur de VELVET en monnaie fiduciaire

VELVET au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Velvet

Cours Velvet(VELVET)

Prix en temps réel : 1 VELVET à USD

$0.17979
$0.17979$0.17979
+0.54%1D
USD
Graphique du prix de Velvet (VELVET) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 14:00:39 (UTC+8)

Informations sur le prix de Velvet (VELVET) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.176
$ 0.176$ 0.176
Bas 24 h
$ 0.1979
$ 0.1979$ 0.1979
Haut 24 h

$ 0.176
$ 0.176$ 0.176

$ 0.1979
$ 0.1979$ 0.1979

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706

-1.87%

+0.54%

+9.43%

+9.43%

Le prix en temps réel de Velvet (VELVET) est de $ 0.17979. Au cours des dernières 24 heures, VELVET a évolué entre un minimum de $ 0.176 et un maximum de $ 0.1979, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VELVET est $ 0.31715699544548037, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.032064654757022706.

En termes de performance à court terme, VELVET a évolué de -1.87% au cours de la dernière heure, +0.54% sur 24 heures et de +9.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Velvet (VELVET)

No.1006

$ 16.19M
$ 16.19M$ 16.19M

$ 132.47K
$ 132.47K$ 132.47K

$ 179.79M
$ 179.79M$ 179.79M

90.05M
90.05M 90.05M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.00%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Velvet est de $ 16.19M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 132.47K. L'offre en circulation de VELVET est de 90.05M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 179.79M.

Historique du prix de Velvet (VELVET) en USD

Suivez la variation du prix de Velvet aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0009657+0.54%
30 jours$ +0.11017+158.24%
60 jours$ +0.10727+147.91%
90 jours$ +0.17479+3,495.80%
Variation du prix de Velvet aujourd'hui

Aujourd'hui, VELVET a enregistré une variation de $ +0.0009657 (+0.54%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Velvet sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.11017 (+158.24%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Velvet

En élargissant la vue à 60 jours, VELVET a constaté une variation de $ +0.10727 (+147.91%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Velvet sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.17479 (+3,495.80%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Velvet (VELVET) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Velvet.

Qu'est-ce que Velvet (VELVET)

Velvet est un système d'exploitation DeFAI qui simplifie la recherche on-chain, le trading et la gestion de portefeuille. L'application Velvet est disponible sur BNB Chain, Base, Solana, Ethereum et Sonic, avec plus de 100 000 utilisateurs tradant et exécutant des stratégies DeFi. Son copilote IA multi-agent est intégré à l'application pour aider à découvrir, analyser et exécuter de nouvelles opportunités à l'aide du langage naturel. L'infrastructure Velvet permet également à d'autres utilisateurs de créer des stratégies DeFi tokenisées et de les gérer via une interface ou des API, avec plus de 10 000 coffres déjà créés par des KOLs, des traders et des fonds spéculatifs crypto.

Velvet est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Velvet. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de VELVETpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Velvet sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Velvet fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Velvet (USD)

Combien vaudra Velvet (VELVET) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Velvet (VELVET) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Velvet.

Consultez la prévision de prix de Velvet maintenant !

Tokenomics de Velvet (VELVET)

Comprendre la tokenomics de Velvet (VELVET) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VELVET !

Guide d'achat de Velvet (VELVET)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Velvet? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Velvet. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

VELVET en devises locales

1 Velvet (VELVET) à VND
4,731.17385
1 Velvet (VELVET) à AUD
A$0.2732808
1 Velvet (VELVET) à GBP
0.1330446
1 Velvet (VELVET) à EUR
0.1546194
1 Velvet (VELVET) à USD
$0.17979
1 Velvet (VELVET) à MYR
RM0.7569159
1 Velvet (VELVET) à TRY
7.4990409
1 Velvet (VELVET) à JPY
¥27.32808
1 Velvet (VELVET) à ARS
ARS$257.2093719
1 Velvet (VELVET) à RUB
14.7553653
1 Velvet (VELVET) à INR
15.9617562
1 Velvet (VELVET) à IDR
Rp2,996.4988014
1 Velvet (VELVET) à KRW
255.3827055
1 Velvet (VELVET) à PHP
10.4368095
1 Velvet (VELVET) à EGP
￡E.8.5544082
1 Velvet (VELVET) à BRL
R$0.9618765
1 Velvet (VELVET) à CAD
C$0.2499081
1 Velvet (VELVET) à BDT
21.916401
1 Velvet (VELVET) à NGN
264.0072318
1 Velvet (VELVET) à COP
$696.8588484
1 Velvet (VELVET) à ZAR
R.3.1013775
1 Velvet (VELVET) à UAH
7.4397102
1 Velvet (VELVET) à TZS
T.Sh.441.74403
1 Velvet (VELVET) à VES
Bs33.26115
1 Velvet (VELVET) à CLP
$172.41861
1 Velvet (VELVET) à PKR
Rs50.988444
1 Velvet (VELVET) à KZT
97.2879648
1 Velvet (VELVET) à THB
฿5.843175
1 Velvet (VELVET) à TWD
NT$5.4979782
1 Velvet (VELVET) à AED
د.إ0.6598293
1 Velvet (VELVET) à CHF
Fr0.143832
1 Velvet (VELVET) à HKD
HK$1.3987662
1 Velvet (VELVET) à AMD
֏68.8577721
1 Velvet (VELVET) à MAD
.د.م1.6414827
1 Velvet (VELVET) à MXN
$3.3099339
1 Velvet (VELVET) à SAR
ريال0.6742125
1 Velvet (VELVET) à ETB
Br26.1702324
1 Velvet (VELVET) à KES
KSh23.2270701
1 Velvet (VELVET) à JOD
د.أ0.12747111
1 Velvet (VELVET) à PLN
0.6580314
1 Velvet (VELVET) à RON
лв0.7874802
1 Velvet (VELVET) à SEK
kr1.6972176
1 Velvet (VELVET) à BGN
лв0.3020472
1 Velvet (VELVET) à HUF
Ft60.8822877
1 Velvet (VELVET) à CZK
3.7737921
1 Velvet (VELVET) à KWD
د.ك0.05501574
1 Velvet (VELVET) à ILS
0.5915091
1 Velvet (VELVET) à BOB
Bs1.2459447
1 Velvet (VELVET) à AZN
0.305643
1 Velvet (VELVET) à TJS
SM1.6684512
1 Velvet (VELVET) à GEL
0.4872309
1 Velvet (VELVET) à AOA
Kz163.8911703
1 Velvet (VELVET) à BHD
.د.ب0.06760104
1 Velvet (VELVET) à BMD
$0.17979
1 Velvet (VELVET) à DKK
kr1.1542518
1 Velvet (VELVET) à HNL
L4.7248812
1 Velvet (VELVET) à MUR
8.2289883
1 Velvet (VELVET) à NAD
$3.0959838
1 Velvet (VELVET) à NOK
kr1.7979
1 Velvet (VELVET) à NZD
$0.3128346
1 Velvet (VELVET) à PAB
B/.0.17979
1 Velvet (VELVET) à PGK
K0.755118
1 Velvet (VELVET) à QAR
ر.ق0.6562335
1 Velvet (VELVET) à RSD
дин.18.1300236
1 Velvet (VELVET) à UZS
soʻm2,166.1440801
1 Velvet (VELVET) à ALL
L14.9261658
1 Velvet (VELVET) à ANG
ƒ0.3218241
1 Velvet (VELVET) à AWG
ƒ0.3218241
1 Velvet (VELVET) à BBD
$0.35958
1 Velvet (VELVET) à BAM
KM0.3002493
1 Velvet (VELVET) à BIF
Fr530.20071
1 Velvet (VELVET) à BND
$0.2319291
1 Velvet (VELVET) à BSD
$0.17979
1 Velvet (VELVET) à JMD
$28.8113475
1 Velvet (VELVET) à KHR
722.0474274
1 Velvet (VELVET) à KMF
Fr76.05117
1 Velvet (VELVET) à LAK
3,908.4781827
1 Velvet (VELVET) à LKR
Rs54.4476036
1 Velvet (VELVET) à MDL
L3.002493
1 Velvet (VELVET) à MGA
Ar802.6329012
1 Velvet (VELVET) à MOP
P1.4419158
1 Velvet (VELVET) à MVR
2.750787
1 Velvet (VELVET) à MWK
MK312.1352169
1 Velvet (VELVET) à MZN
MT11.488581
1 Velvet (VELVET) à NPR
Rs25.5517548
1 Velvet (VELVET) à PYG
1,257.27147
1 Velvet (VELVET) à RWF
Fr260.15613
1 Velvet (VELVET) à SBD
$1.4796717
1 Velvet (VELVET) à SCR
2.6680836
1 Velvet (VELVET) à SRD
$6.8428074
1 Velvet (VELVET) à SVC
$1.5749604
1 Velvet (VELVET) à SZL
L3.0941859
1 Velvet (VELVET) à TMT
m0.629265
1 Velvet (VELVET) à TND
د.ت0.5249868
1 Velvet (VELVET) à TTD
$1.222572
1 Velvet (VELVET) à UGX
Sh619.91592
1 Velvet (VELVET) à XAF
Fr101.40156
1 Velvet (VELVET) à XCD
$0.485433
1 Velvet (VELVET) à XOF
Fr101.40156
1 Velvet (VELVET) à XPF
Fr18.33858
1 Velvet (VELVET) à BWP
P2.3948028
1 Velvet (VELVET) à BZD
$0.3613779
1 Velvet (VELVET) à CVE
$17.0027403
1 Velvet (VELVET) à DJF
Fr32.00262
1 Velvet (VELVET) à DOP
$11.2692372
1 Velvet (VELVET) à DZD
د.ج23.3493273
1 Velvet (VELVET) à FJD
$0.4063254
1 Velvet (VELVET) à GNF
Fr1,563.27405
1 Velvet (VELVET) à GTQ
Q1.3789893
1 Velvet (VELVET) à GYD
$37.6588134
1 Velvet (VELVET) à ISK
kr21.75459

Ressources de Velvet

Pour une compréhension plus approfondie de Velvet, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Velvet
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Velvet

Combien vaut Velvet (VELVET) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de VELVET en USD est de 0.17979 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de VELVET à USD ?
Le prix actuel de VELVET en USD est $ 0.17979. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Velvet ?
La capitalisation boursière de VELVET est de $ 16.19M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de VELVET ?
L'offre en circulation de VELVET est de 90.05M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VELVET ?
VELVET a atteint un prix ATH de 0.31715699544548037 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VELVET ?
VELVET a vu un prix ATL de 0.032064654757022706 USD.
Quel est le volume de trading de VELVET ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VELVET est de $ 132.47K USD.
Est-ce que VELVET va augmenter cette année ?
VELVET pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VELVET pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 14:00:39 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Velvet (VELVET)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour VELVET vers USD

Montant

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.17979 USD

Trader VELVET

VELVET/USDC
$0.17988
$0.17988$0.17988
+0.35%
VELVET/USDT
$0.17979
$0.17979$0.17979
+0.59%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme