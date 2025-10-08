Qu'est-ce que Velvet (VELVET)

Velvet est un système d'exploitation DeFAI qui simplifie la recherche on-chain, le trading et la gestion de portefeuille. L'application Velvet est disponible sur BNB Chain, Base, Solana, Ethereum et Sonic, avec plus de 100 000 utilisateurs tradant et exécutant des stratégies DeFi. Son copilote IA multi-agent est intégré à l'application pour aider à découvrir, analyser et exécuter de nouvelles opportunités à l'aide du langage naturel. L'infrastructure Velvet permet également à d'autres utilisateurs de créer des stratégies DeFi tokenisées et de les gérer via une interface ou des API, avec plus de 10 000 coffres déjà créés par des KOLs, des traders et des fonds spéculatifs crypto.

Prévision de prix de Velvet (USD)

Tokenomics de Velvet (VELVET)

Comprendre la tokenomics de Velvet (VELVET) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VELVET !

Ressources de Velvet

Pour une compréhension plus approfondie de Velvet, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Velvet Combien vaut Velvet (VELVET) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VELVET en USD est de 0.17979 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VELVET à USD ? $ 0.17979 . Consultez le Le prix actuel de VELVET en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Velvet ? La capitalisation boursière de VELVET est de $ 16.19M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VELVET ? L'offre en circulation de VELVET est de 90.05M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VELVET ? VELVET a atteint un prix ATH de 0.31715699544548037 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VELVET ? VELVET a vu un prix ATL de 0.032064654757022706 USD . Quel est le volume de trading de VELVET ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VELVET est de $ 132.47K USD . Est-ce que VELVET va augmenter cette année ? VELVET pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VELVET pour une analyse plus approfondie.

