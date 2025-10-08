Tokenomics de DegeCoin ($DEGE)
Tokenomics et analyse de prix de DegeCoin ($DEGE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DegeCoin ($DEGE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur DegeCoin ($DEGE)
With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.
DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.
Tokenomics de DegeCoin ($DEGE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DegeCoin ($DEGE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $DEGE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $DEGE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $DEGE, explorez le prix en direct du token $DEGE !
Prévision du prix de $DEGE
Vous voulez savoir dans quelle direction $DEGE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de $DEGE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité