Informations sur le prix de DegeCoin ($DEGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.66% Changement de prix (1J) -15.95% Variation du prix (7 j) +33.98% Variation du prix (7 j) +33.98%

Le prix en temps réel de DegeCoin ($DEGE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $DEGE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $DEGE est $ 0.064437, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $DEGE a évolué de +3.66% au cours de la dernière heure, -15.95% sur 24 heures et de +33.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DegeCoin ($DEGE)

Capitalisation boursière $ 512.28K$ 512.28K $ 512.28K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 512.28K$ 512.28K $ 512.28K Offre en circulation 999.49M 999.49M 999.49M Offre totale 999,483,076.338367 999,483,076.338367 999,483,076.338367

La capitalisation boursière actuelle de DegeCoin est de $ 512.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $DEGE est de 999.49M, avec une offre totale de 999483076.338367. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 512.28K.