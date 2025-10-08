Le prix en temps réel de DegeCoin est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de $DEGE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix $DEGE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de DegeCoin est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de $DEGE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix $DEGE facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur $DEGE

Informations sur le prix de $DEGE

Site officiel de $DEGE

Tokenomics de $DEGE

Prévisions de prix de $DEGE

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de DegeCoin

Prix de DegeCoin ($DEGE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 $DEGE à USD

$0.00051216
$0.00051216$0.00051216
-15.70%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de DegeCoin ($DEGE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 22:38:02 (UTC+8)

Informations sur le prix de DegeCoin ($DEGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.064437
$ 0.064437$ 0.064437

$ 0
$ 0$ 0

+3.66%

-15.95%

+33.98%

+33.98%

Le prix en temps réel de DegeCoin ($DEGE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $DEGE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $DEGE est $ 0.064437, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $DEGE a évolué de +3.66% au cours de la dernière heure, -15.95% sur 24 heures et de +33.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DegeCoin ($DEGE)

$ 512.28K
$ 512.28K$ 512.28K

--
----

$ 512.28K
$ 512.28K$ 512.28K

999.49M
999.49M 999.49M

999,483,076.338367
999,483,076.338367 999,483,076.338367

La capitalisation boursière actuelle de DegeCoin est de $ 512.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $DEGE est de 999.49M, avec une offre totale de 999483076.338367. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 512.28K.

Historique du prix de DegeCoin ($DEGE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de DegeCoin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DegeCoin en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DegeCoin en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DegeCoin en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-15.95%
30 jours$ 0+48.78%
60 jours$ 0-39.57%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que DegeCoin ($DEGE)

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de DegeCoin ($DEGE)

Site officiel

Prévision de prix de DegeCoin (USD)

Combien vaudra DegeCoin ($DEGE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs DegeCoin ($DEGE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour DegeCoin.

Consultez la prévision de prix de DegeCoin maintenant !

$DEGE en devises locales

Tokenomics de DegeCoin ($DEGE)

Comprendre la tokenomics de DegeCoin ($DEGE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $DEGE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DegeCoin ($DEGE)

Combien vaut DegeCoin ($DEGE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de $DEGE en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de $DEGE à USD ?
Le prix actuel de $DEGE en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de DegeCoin ?
La capitalisation boursière de $DEGE est de $ 512.28K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de $DEGE ?
L'offre en circulation de $DEGE est de 999.49M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de $DEGE ?
$DEGE a atteint un prix ATH de 0.064437 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de $DEGE ?
$DEGE a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de $DEGE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour $DEGE est de -- USD.
Est-ce que $DEGE va augmenter cette année ?
$DEGE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de $DEGE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 22:38:02 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur DegeCoin ($DEGE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.