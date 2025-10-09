Informations sur le prix de DataMind (DMIND) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00091396$ 0.00091396 $ 0.00091396 Prix le plus bas $ 0.00008219$ 0.00008219 $ 0.00008219 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +1.52% Variation du prix (7 j) +1.52%

Le prix en temps réel de DataMind (DMIND) est de $0.00009648. Au cours des dernières 24 heures, DMIND a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DMIND est $ 0.00091396, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008219.

En termes de performance à court terme, DMIND a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +1.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DataMind (DMIND)

Capitalisation boursière $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DataMind est de $ 9.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DMIND est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.65K.