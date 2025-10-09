Informations sur le prix de CrypstocksAI (MVP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0013438 $ 0.0013438 $ 0.0013438 Bas 24 h $ 0.00171578 $ 0.00171578 $ 0.00171578 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0013438$ 0.0013438 $ 0.0013438 Haut 24 h $ 0.00171578$ 0.00171578 $ 0.00171578 Sommet historique $ 0.02268711$ 0.02268711 $ 0.02268711 Prix le plus bas $ 0.0013438$ 0.0013438 $ 0.0013438 Variation du prix (1 h) +1.66% Changement de prix (1J) +1.89% Variation du prix (7 j) -13.47% Variation du prix (7 j) -13.47%

Le prix en temps réel de CrypstocksAI (MVP) est de $0.00148235. Au cours des dernières 24 heures, MVP a évolué entre un minimum de $ 0.0013438 et un maximum de $ 0.00171578, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MVP est $ 0.02268711, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0013438.

En termes de performance à court terme, MVP a évolué de +1.66% au cours de la dernière heure, +1.89% sur 24 heures et de -13.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CrypstocksAI (MVP)

Capitalisation boursière $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CrypstocksAI est de $ 1.49M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MVP est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.49M.