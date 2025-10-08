Informations sur le prix de Candle TV (CANDLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00174312 Haut 24 h $ 0.00197082 Sommet historique $ 0.00478067 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -5.32% Changement de prix (1J) -6.57% Variation du prix (7 j) +19.24%

Le prix en temps réel de Candle TV (CANDLE) est de $0.00175129. Au cours des dernières 24 heures, CANDLE a évolué entre un minimum de $ 0.00174312 et un maximum de $ 0.00197082, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CANDLE est $ 0.00478067, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CANDLE a évolué de -5.32% au cours de la dernière heure, -6.57% sur 24 heures et de +19.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Candle TV (CANDLE)

Capitalisation boursière $ 10.51M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.51M Offre en circulation 6.00B Offre totale 9,999,927,770.175528

La capitalisation boursière actuelle de Candle TV est de $ 10.51M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CANDLE est de 6.00B, avec une offre totale de 9999927770.175528. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 17.51M.