Informations sur le prix de bitSmiley (SMILE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00782167 $ 0.00782167 $ 0.00782167 Bas 24 h $ 0.01005533 $ 0.01005533 $ 0.01005533 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00782167$ 0.00782167 $ 0.00782167 Haut 24 h $ 0.01005533$ 0.01005533 $ 0.01005533 Sommet historique $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Prix le plus bas $ 0.00368576$ 0.00368576 $ 0.00368576 Variation du prix (1 h) -0.66% Changement de prix (1J) -17.50% Variation du prix (7 j) +8.72% Variation du prix (7 j) +8.72%

Le prix en temps réel de bitSmiley (SMILE) est de $0.00802911. Au cours des dernières 24 heures, SMILE a évolué entre un minimum de $ 0.00782167 et un maximum de $ 0.01005533, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SMILE est $ 0.472158, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00368576.

En termes de performance à court terme, SMILE a évolué de -0.66% au cours de la dernière heure, -17.50% sur 24 heures et de +8.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour bitSmiley (SMILE)

Capitalisation boursière $ 196.43K$ 196.43K $ 196.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Offre en circulation 24.46M 24.46M 24.46M Offre totale 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de bitSmiley est de $ 196.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SMILE est de 24.46M, avec une offre totale de 210000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.69M.