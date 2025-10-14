Le prix en temps réel de YALA est aujourd'hui de 0.08835 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de YALA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix YALA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de YALA est aujourd'hui de 0.08835 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de YALA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix YALA facilement sur MEXC maintenant.

Cours YALA(YALA)

Prix en temps réel : 1 YALA à USD

$0.08834
-0.03%1D
USD
Graphique du prix de YALA (YALA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 07:47:22 (UTC+8)

Informations sur le prix de YALA (YALA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.08386
Bas 24 h
$ 0.09624
Haut 24 h

$ 0.08386
$ 0.09624
$ 0.45623373838083625
$ 0.060140710054708627
-1.38%

-0.03%

-24.93%

-24.93%

Le prix en temps réel de YALA (YALA) est de $ 0.08835. Au cours des dernières 24 heures, YALA a évolué entre un minimum de $ 0.08386 et un maximum de $ 0.09624, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YALA est $ 0.45623373838083625, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.060140710054708627.

En termes de performance à court terme, YALA a évolué de -1.38% au cours de la dernière heure, -0.03% sur 24 heures et de -24.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour YALA (YALA)

No.834

$ 21.77M
$ 67.39K
$ 88.35M
246.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.63%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de YALA est de $ 21.77M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 67.39K. L'offre en circulation de YALA est de 246.36M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 88.35M.

Historique du prix de YALA (YALA) en USD

Suivez la variation du prix de YALA aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0000265-0.03%
30 jours$ -0.08938-50.29%
60 jours$ -0.11837-57.27%
90 jours$ +0.03835+76.70%
Variation du prix de YALA aujourd'hui

Aujourd'hui, YALA a enregistré une variation de $ -0.0000265 (-0.03%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de YALA sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.08938 (-50.29%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de YALA

En élargissant la vue à 60 jours, YALA a constaté une variation de $ -0.11837 (-57.27%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de YALA sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.03835 (+76.70%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de YALA (YALA) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de YALA.

Qu'est-ce que YALA (YALA)

Yala est un protocole d’actifs basé sur Bitcoin, conçu pour améliorer la liquidité de Bitcoin à travers plusieurs écosystèmes grâce au $YU, un stablecoin adossé à Bitcoin et indexé sur le dollar américain. En permettant aux utilisateurs de déposer du BTC et de créer du $YU de manière native, Yala facilite l’intégration de Bitcoin dans l’univers plus large de la finance décentralisée (DeFi), offrant ainsi diverses opportunités de rendement tout en assurant une efficacité optimale du capital.

YALA est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en YALA. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de YALApour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le YALA sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de YALA fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de YALA (USD)

Combien vaudra YALA (YALA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs YALA (YALA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour YALA.

Consultez la prévision de prix de YALA maintenant !

Tokenomics de YALA (YALA)

Comprendre la tokenomics de YALA (YALA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token YALA !

Guide d'achat de YALA (YALA)

Vous cherchez à savoir comment acheter du YALA? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du YALA. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

YALA en devises locales

Ressources de YALA

Pour une compréhension plus approfondie de YALA, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de YALA
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur YALA

Combien vaut YALA (YALA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de YALA en USD est de 0.08835 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de YALA à USD ?
Le prix actuel de YALA en USD est $ 0.08835. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de YALA ?
La capitalisation boursière de YALA est de $ 21.77M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de YALA ?
L'offre en circulation de YALA est de 246.36M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de YALA ?
YALA a atteint un prix ATH de 0.45623373838083625 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de YALA ?
YALA a vu un prix ATL de 0.060140710054708627 USD.
Quel est le volume de trading de YALA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour YALA est de $ 67.39K USD.
Est-ce que YALA va augmenter cette année ?
YALA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de YALA pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur YALA (YALA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

