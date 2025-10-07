Tokenomics de BeraFi (BERAFI)
Tokenomics et analyse de prix de BeraFi (BERAFI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BeraFi (BERAFI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur BeraFi (BERAFI)
BeraFi is a DeFi platform built on Berachain, designed to simplify trading and asset management through account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It aggregates liquidity across Berachain DEXes to ensure optimal pricing and enables batch transactions, allowing users to swap multiple tokens in a single step. By removing traditional wallet setup requirements and streamlining approvals, BeraFi enhances accessibility and security. The platform’s automation reduces the need for manual interactions, making DeFi as intuitive as Web2 applications. BeraFi also introduces the $BERAFI token, which supports governance, liquidity incentives, and a buyback mechanism to sustain ecosystem growth.
Tokenomics de BeraFi (BERAFI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BeraFi (BERAFI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BERAFI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BERAFI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BERAFI, explorez le prix en direct du token BERAFI !
Prévision du prix de BERAFI
Vous voulez savoir dans quelle direction BERAFI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BERAFI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
