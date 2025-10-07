Informations sur le prix de BeraFi (BERAFI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00003287 Haut 24 h $ 0.00003618 Sommet historique $ 0.00315972 Prix le plus bas $ 0.00001913 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +10.06% Variation du prix (7 j) +12.33%

Le prix en temps réel de BeraFi (BERAFI) est de $0.00003618. Au cours des dernières 24 heures, BERAFI a évolué entre un minimum de $ 0.00003287 et un maximum de $ 0.00003618, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BERAFI est $ 0.00315972, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001913.

En termes de performance à court terme, BERAFI a évolué de -- au cours de la dernière heure, +10.06% sur 24 heures et de +12.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BeraFi (BERAFI)

Capitalisation boursière $ 6.44K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.94K Offre en circulation 178.06M Offre totale 800,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BeraFi est de $ 6.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BERAFI est de 178.06M, avec une offre totale de 800000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.94K.