The ArcBlock project was created to create the first Blockchain ecosystem in the world. Develop and develop decentralized applications (DApp) according to objectives. ArcBlock, one of the ICO projects emerging in early 2018. Just launched on 3/1/2018, ArcBlock has quickly attracted the attention of technology as well as investors. ArcBlock brings great technological advancements that will open the third generation of blockchain applications.
Arcblock work by bridging the gap between different blockchains and their respective ecosystems has not been easy. There are some solutions which attempt to solve this problem, but it is evident there is plenty of room for competition in this regard. Building an open chain access layer capable of spanning multiple new and existing blockchains is a very interesting business model.
Building a new ecosystem meant to connect various chains will not be easy. As of right now, the team has completed its token sale, and the first public release candidate for the Open Chain Access Protocol will be released in Q3. Early 2019 will herald the introduction of more technical features and an Ethereum Blocklet prototype.
Tokenomics de Arcblock (ABT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Arcblock (ABT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ABT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ABT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
