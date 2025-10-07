Informations sur le prix de Arcblock (ABT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.649417 $ 0.649417 $ 0.649417 Bas 24 h $ 0.668519 $ 0.668519 $ 0.668519 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.649417$ 0.649417 $ 0.649417 Haut 24 h $ 0.668519$ 0.668519 $ 0.668519 Sommet historique $ 4.69$ 4.69 $ 4.69 Prix le plus bas $ 0.04949826$ 0.04949826 $ 0.04949826 Variation du prix (1 h) +0.18% Changement de prix (1J) +0.20% Variation du prix (7 j) +12.59% Variation du prix (7 j) +12.59%

Le prix en temps réel de Arcblock (ABT) est de $0.667966. Au cours des dernières 24 heures, ABT a évolué entre un minimum de $ 0.649417 et un maximum de $ 0.668519, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ABT est $ 4.69, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04949826.

En termes de performance à court terme, ABT a évolué de +0.18% au cours de la dernière heure, +0.20% sur 24 heures et de +12.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Arcblock (ABT)

Capitalisation boursière $ 65.87M$ 65.87M $ 65.87M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 124.29M$ 124.29M $ 124.29M Offre en circulation 98.58M 98.58M 98.58M Offre totale 186,000,000.0 186,000,000.0 186,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Arcblock est de $ 65.87M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ABT est de 98.58M, avec une offre totale de 186000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 124.29M.