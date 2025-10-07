Tokenomics de aixrp (AIXRP)
Informations sur aixrp (AIXRP)
A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.
AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.
The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.
Tokenomics de aixrp (AIXRP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de aixrp (AIXRP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AIXRP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AIXRP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
