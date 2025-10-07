Informations sur le prix de aixrp (AIXRP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.12% Changement de prix (1J) -2.04% Variation du prix (7 j) -9.45% Variation du prix (7 j) -9.45%

Le prix en temps réel de aixrp (AIXRP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AIXRP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIXRP est $ 0.00198245, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AIXRP a évolué de +0.12% au cours de la dernière heure, -2.04% sur 24 heures et de -9.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour aixrp (AIXRP)

Capitalisation boursière $ 54.19K$ 54.19K $ 54.19K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 184.44K$ 184.44K $ 184.44K Offre en circulation 293.80M 293.80M 293.80M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de aixrp est de $ 54.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIXRP est de 293.80M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 184.44K.