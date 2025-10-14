Tokenomics de aiPump (AIPUMP)
Tokenomics et analyse de prix de aiPump (AIPUMP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de aiPump (AIPUMP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur aiPump (AIPUMP)
Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum.
These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated
tokens for ownership and monetization.
aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get:
AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot
Tokenomics de aiPump (AIPUMP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de aiPump (AIPUMP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AIPUMP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AIPUMP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AIPUMP, explorez le prix en direct du token AIPUMP !
Prévision du prix de AIPUMP
Vous voulez savoir dans quelle direction AIPUMP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AIPUMP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
