Informations sur le prix de aiPump (AIPUMP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04072074$ 0.04072074 $ 0.04072074 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -23.51% Changement de prix (1J) -18.59% Variation du prix (7 j) -72.69% Variation du prix (7 j) -72.69%

Le prix en temps réel de aiPump (AIPUMP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AIPUMP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIPUMP est $ 0.04072074, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AIPUMP a évolué de -23.51% au cours de la dernière heure, -18.59% sur 24 heures et de -72.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour aiPump (AIPUMP)

Capitalisation boursière $ 91.77K$ 91.77K $ 91.77K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 219.21K$ 219.21K $ 219.21K Offre en circulation 418.67M 418.67M 418.67M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de aiPump est de $ 91.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIPUMP est de 418.67M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 219.21K.