Informations sur Agent DORA (AD)
Agent DORA is the Onchain Agnostic AI Agent of Griffain Engine, fondly called as the Google of Griffain, for its effective On-Chain agnostic search and trading. $AD is the ticker and the AI Meme of Agent DORA, created by the community members of Agent DORA to act as parody and showcase the true potential and capabilities of Agent DORA to Crypto and global audience, to bring in exponential value proposition and attention to Griffain Platform
Tokenomics de Agent DORA (AD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Agent DORA (AD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AD, explorez le prix en direct du token AD !
Prévision du prix de AD
Vous voulez savoir dans quelle direction AD pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AD combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
