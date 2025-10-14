Informations sur le prix de Agent DORA (AD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00167666$ 0.00167666 $ 0.00167666 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.07% Changement de prix (1J) +5.39% Variation du prix (7 j) -15.13% Variation du prix (7 j) -15.13%

Le prix en temps réel de Agent DORA (AD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AD est $ 0.00167666, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AD a évolué de +2.07% au cours de la dernière heure, +5.39% sur 24 heures et de -15.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Agent DORA (AD)

Capitalisation boursière $ 12.11K$ 12.11K $ 12.11K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.11K$ 12.11K $ 12.11K Offre en circulation 999.41M 999.41M 999.41M Offre totale 999,409,652.361892 999,409,652.361892 999,409,652.361892

La capitalisation boursière actuelle de Agent DORA est de $ 12.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AD est de 999.41M, avec une offre totale de 999409652.361892. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.11K.