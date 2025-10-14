Informations sur le prix de Aesyx Dollar (AXD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Bas 24 h $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Haut 24 h $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Sommet historique $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Prix le plus bas $ 0.994913$ 0.994913 $ 0.994913 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -0.01% Variation du prix (7 j) -0.20% Variation du prix (7 j) -0.20%

Le prix en temps réel de Aesyx Dollar (AXD) est de $1.021. Au cours des dernières 24 heures, AXD a évolué entre un minimum de $ 1.021 et un maximum de $ 1.05, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AXD est $ 1.072, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.994913.

En termes de performance à court terme, AXD a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -0.01% sur 24 heures et de -0.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aesyx Dollar (AXD)

Capitalisation boursière $ 597.50K$ 597.50K $ 597.50K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 597.50K$ 597.50K $ 597.50K Offre en circulation 584.95K 584.95K 584.95K Offre totale 584,950.174963755 584,950.174963755 584,950.174963755

La capitalisation boursière actuelle de Aesyx Dollar est de $ 597.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AXD est de 584.95K, avec une offre totale de 584950.174963755. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 597.50K.