Tokenomics de Abyss (ABYSS)
Tokenomics et analyse de prix de Abyss (ABYSS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Abyss (ABYSS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Abyss (ABYSS)
Abyss.Finance provides Decentralized (DeFi) and Centralized (CeFi) Finance solutions for projects in multiple industries.
Abyss (ABYSS) is the ERC20 token native to the Abyss.Finance ecosystem.
Within the Abyss.Finance Ecosystem, Abyss is currently used in the Gaming platform (theabyss.com), the Non-Fungible Token (NFT) Marketplace, and allows members to earn rewards through Staking and setting up Masternodes.
Tokenomics de Abyss (ABYSS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Abyss (ABYSS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ABYSS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ABYSS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
