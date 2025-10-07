Informations sur le prix de Abyss (ABYSS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00806603 $ 0.00806603 $ 0.00806603 Bas 24 h $ 0.00958033 $ 0.00958033 $ 0.00958033 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00806603$ 0.00806603 $ 0.00806603 Haut 24 h $ 0.00958033$ 0.00958033 $ 0.00958033 Sommet historique $ 0.156681$ 0.156681 $ 0.156681 Prix le plus bas $ 0.00341305$ 0.00341305 $ 0.00341305 Variation du prix (1 h) +0.21% Changement de prix (1J) +16.37% Variation du prix (7 j) +11.05% Variation du prix (7 j) +11.05%

Le prix en temps réel de Abyss (ABYSS) est de $0.00953687. Au cours des dernières 24 heures, ABYSS a évolué entre un minimum de $ 0.00806603 et un maximum de $ 0.00958033, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ABYSS est $ 0.156681, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00341305.

En termes de performance à court terme, ABYSS a évolué de +0.21% au cours de la dernière heure, +16.37% sur 24 heures et de +11.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Abyss (ABYSS)

Capitalisation boursière $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Offre en circulation 229.05M 229.05M 229.05M Offre totale 508,628,132.0 508,628,132.0 508,628,132.0

La capitalisation boursière actuelle de Abyss est de $ 2.18M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ABYSS est de 229.05M, avec une offre totale de 508628132.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.85M.