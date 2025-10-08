Le prix en temps réel de Web3 Decision est aujourd'hui de 0.01398 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de WEB3D à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix WEB3D facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Web3 Decision est aujourd'hui de 0.01398 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de WEB3D à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix WEB3D facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur WEB3D

Informations sur le prix de WEB3D

Livre blanc de WEB3D

Site officiel de WEB3D

Tokenomics de WEB3D

Prévisions de prix de WEB3D

Historique de WEB3D

Guide d'achat de WEB3D

Convertisseur de WEB3D en monnaie fiduciaire

WEB3D au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Web3 Decision

Cours Web3 Decision(WEB3D)

Prix en temps réel : 1 WEB3D à USD

$0.01398
$0.01398$0.01398
0.00%1D
USD
Graphique du prix de Web3 Decision (WEB3D) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 12:07:53 (UTC+8)

Informations sur le prix de Web3 Decision (WEB3D) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398
Bas 24 h
$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398
Haut 24 h

$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398

$ 0.01398
$ 0.01398$ 0.01398

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+231.27%

+231.27%

Le prix en temps réel de Web3 Decision (WEB3D) est de $ 0.01398. Au cours des dernières 24 heures, WEB3D a évolué entre un minimum de $ 0.01398 et un maximum de $ 0.01398, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WEB3D est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, WEB3D a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de +231.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Web3 Decision (WEB3D)

$ 427.35K
$ 427.35K$ 427.35K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.98M
$ 13.98M$ 13.98M

30.57M
30.57M 30.57M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

944,229,767
944,229,767 944,229,767

NONE

La capitalisation boursière actuelle de Web3 Decision est de $ 427.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 0.00. L'offre en circulation de WEB3D est de 30.57M, avec une offre totale de 944229767. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.98M.

Historique du prix de Web3 Decision (WEB3D) en USD

Suivez la variation du prix de Web3 Decision aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 00.00%
30 jours$ +0.00174+14.21%
60 jours$ -0.00022-1.55%
90 jours$ -0.00602-30.10%
Variation du prix de Web3 Decision aujourd'hui

Aujourd'hui, WEB3D a enregistré une variation de $ 0 (0.00%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Web3 Decision sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.00174 (+14.21%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Web3 Decision

En élargissant la vue à 60 jours, WEB3D a constaté une variation de $ -0.00022 (-1.55%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Web3 Decision sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.00602 (-30.10%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Web3 Decision (WEB3D) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Web3 Decision.

Qu'est-ce que Web3 Decision (WEB3D)

Web3 Decision est une plateforme de nouvelle génération alimentée par l'IA (basée sur la logique et les neurones humains CL1), dédiée à l'audit en temps réel des contrats intelligents, à l'évaluation des tokens et à l'analyse KYC/KYB — le tout avec une simplicité sans code. Grâce à son IA fondée sur la logique, elle relie de véritables neurones humains aux nœuds, garantissant confiance, conformité et sécurité sur les écosystèmes EVM, TON et les nouvelles blockchains de couche 1 (L1) émergentes.

Web3 Decision est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Web3 Decision. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de WEB3Dpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Web3 Decision sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Web3 Decision fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Web3 Decision (USD)

Combien vaudra Web3 Decision (WEB3D) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Web3 Decision (WEB3D) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Web3 Decision.

Consultez la prévision de prix de Web3 Decision maintenant !

Tokenomics de Web3 Decision (WEB3D)

Comprendre la tokenomics de Web3 Decision (WEB3D) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WEB3D !

Guide d'achat de Web3 Decision (WEB3D)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Web3 Decision? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Web3 Decision. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

WEB3D en devises locales

1 Web3 Decision (WEB3D) à VND
367.8837
1 Web3 Decision (WEB3D) à AUD
A$0.0212496
1 Web3 Decision (WEB3D) à GBP
0.0103452
1 Web3 Decision (WEB3D) à EUR
0.0120228
1 Web3 Decision (WEB3D) à USD
$0.01398
1 Web3 Decision (WEB3D) à MYR
RM0.0588558
1 Web3 Decision (WEB3D) à TRY
0.5831058
1 Web3 Decision (WEB3D) à JPY
¥2.12496
1 Web3 Decision (WEB3D) à ARS
ARS$19.9999278
1 Web3 Decision (WEB3D) à RUB
1.1474784
1 Web3 Decision (WEB3D) à INR
1.240725
1 Web3 Decision (WEB3D) à IDR
Rp232.9999068
1 Web3 Decision (WEB3D) à KRW
19.8296514
1 Web3 Decision (WEB3D) à PHP
0.81084
1 Web3 Decision (WEB3D) à EGP
￡E.0.6648888
1 Web3 Decision (WEB3D) à BRL
R$0.074793
1 Web3 Decision (WEB3D) à CAD
C$0.0194322
1 Web3 Decision (WEB3D) à BDT
1.704162
1 Web3 Decision (WEB3D) à NGN
20.5285116
1 Web3 Decision (WEB3D) à COP
$54.1859208
1 Web3 Decision (WEB3D) à ZAR
R.0.2410152
1 Web3 Decision (WEB3D) à UAH
0.5784924
1 Web3 Decision (WEB3D) à TZS
T.Sh.34.34886
1 Web3 Decision (WEB3D) à VES
Bs2.5863
1 Web3 Decision (WEB3D) à CLP
$13.40682
1 Web3 Decision (WEB3D) à PKR
Rs3.964728
1 Web3 Decision (WEB3D) à KZT
7.5648576
1 Web3 Decision (WEB3D) à THB
฿0.4537908
1 Web3 Decision (WEB3D) à TWD
NT$0.4272288
1 Web3 Decision (WEB3D) à AED
د.إ0.0513066
1 Web3 Decision (WEB3D) à CHF
Fr0.011184
1 Web3 Decision (WEB3D) à HKD
HK$0.1087644
1 Web3 Decision (WEB3D) à AMD
֏5.3542002
1 Web3 Decision (WEB3D) à MAD
.د.م0.1276374
1 Web3 Decision (WEB3D) à MXN
$0.2575116
1 Web3 Decision (WEB3D) à SAR
ريال0.052425
1 Web3 Decision (WEB3D) à ETB
Br2.0349288
1 Web3 Decision (WEB3D) à KES
KSh1.8091518
1 Web3 Decision (WEB3D) à JOD
د.أ0.00991182
1 Web3 Decision (WEB3D) à PLN
0.0511668
1 Web3 Decision (WEB3D) à RON
лв0.0612324
1 Web3 Decision (WEB3D) à SEK
kr0.1319712
1 Web3 Decision (WEB3D) à BGN
лв0.0234864
1 Web3 Decision (WEB3D) à HUF
Ft4.7325096
1 Web3 Decision (WEB3D) à CZK
0.2933004
1 Web3 Decision (WEB3D) à KWD
د.ك0.00427788
1 Web3 Decision (WEB3D) à ILS
0.0457146
1 Web3 Decision (WEB3D) à BOB
Bs0.0968814
1 Web3 Decision (WEB3D) à AZN
0.023766
1 Web3 Decision (WEB3D) à TJS
SM0.1297344
1 Web3 Decision (WEB3D) à GEL
0.0378858
1 Web3 Decision (WEB3D) à AOA
Kz12.7437486
1 Web3 Decision (WEB3D) à BHD
.د.ب0.00525648
1 Web3 Decision (WEB3D) à BMD
$0.01398
1 Web3 Decision (WEB3D) à DKK
kr0.0897516
1 Web3 Decision (WEB3D) à HNL
L0.3673944
1 Web3 Decision (WEB3D) à MUR
0.635391
1 Web3 Decision (WEB3D) à NAD
$0.2407356
1 Web3 Decision (WEB3D) à NOK
kr0.1396602
1 Web3 Decision (WEB3D) à NZD
$0.0243252
1 Web3 Decision (WEB3D) à PAB
B/.0.01398
1 Web3 Decision (WEB3D) à PGK
K0.058716
1 Web3 Decision (WEB3D) à QAR
ر.ق0.051027
1 Web3 Decision (WEB3D) à RSD
дин.1.409184
1 Web3 Decision (WEB3D) à UZS
soʻm168.4336962
1 Web3 Decision (WEB3D) à ALL
L1.1606196
1 Web3 Decision (WEB3D) à ANG
ƒ0.0250242
1 Web3 Decision (WEB3D) à AWG
ƒ0.0250242
1 Web3 Decision (WEB3D) à BBD
$0.02796
1 Web3 Decision (WEB3D) à BAM
KM0.0233466
1 Web3 Decision (WEB3D) à BIF
Fr41.22702
1 Web3 Decision (WEB3D) à BND
$0.0180342
1 Web3 Decision (WEB3D) à BSD
$0.01398
1 Web3 Decision (WEB3D) à JMD
$2.240295
1 Web3 Decision (WEB3D) à KHR
56.1445188
1 Web3 Decision (WEB3D) à KMF
Fr5.91354
1 Web3 Decision (WEB3D) à LAK
303.9130374
1 Web3 Decision (WEB3D) à LKR
Rs4.2337032
1 Web3 Decision (WEB3D) à MDL
L0.233466
1 Web3 Decision (WEB3D) à MGA
Ar62.4106344
1 Web3 Decision (WEB3D) à MOP
P0.1121196
1 Web3 Decision (WEB3D) à MVR
0.213894
1 Web3 Decision (WEB3D) à MWK
MK24.2708178
1 Web3 Decision (WEB3D) à MZN
MT0.893322
1 Web3 Decision (WEB3D) à NPR
Rs1.9868376
1 Web3 Decision (WEB3D) à PYG
97.76214
1 Web3 Decision (WEB3D) à RWF
Fr20.22906
1 Web3 Decision (WEB3D) à SBD
$0.1150554
1 Web3 Decision (WEB3D) à SCR
0.2015916
1 Web3 Decision (WEB3D) à SRD
$0.5320788
1 Web3 Decision (WEB3D) à SVC
$0.1224648
1 Web3 Decision (WEB3D) à SZL
L0.2405958
1 Web3 Decision (WEB3D) à TMT
m0.04893
1 Web3 Decision (WEB3D) à TND
د.ت0.0408216
1 Web3 Decision (WEB3D) à TTD
$0.095064
1 Web3 Decision (WEB3D) à UGX
Sh48.20304
1 Web3 Decision (WEB3D) à XAF
Fr7.88472
1 Web3 Decision (WEB3D) à XCD
$0.037746
1 Web3 Decision (WEB3D) à XOF
Fr7.88472
1 Web3 Decision (WEB3D) à XPF
Fr1.42596
1 Web3 Decision (WEB3D) à BWP
P0.1862136
1 Web3 Decision (WEB3D) à BZD
$0.0280998
1 Web3 Decision (WEB3D) à CVE
$1.3220886
1 Web3 Decision (WEB3D) à DJF
Fr2.48844
1 Web3 Decision (WEB3D) à DOP
$0.8762664
1 Web3 Decision (WEB3D) à DZD
د.ج1.8155826
1 Web3 Decision (WEB3D) à FJD
$0.0315948
1 Web3 Decision (WEB3D) à GNF
Fr121.5561
1 Web3 Decision (WEB3D) à GTQ
Q0.1072266
1 Web3 Decision (WEB3D) à GYD
$2.9282508
1 Web3 Decision (WEB3D) à ISK
kr1.69158

Ressources de Web3 Decision

Pour une compréhension plus approfondie de Web3 Decision, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Web3 Decision
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Web3 Decision

Combien vaut Web3 Decision (WEB3D) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de WEB3D en USD est de 0.01398 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de WEB3D à USD ?
Le prix actuel de WEB3D en USD est $ 0.01398. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Web3 Decision ?
La capitalisation boursière de WEB3D est de $ 427.35K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de WEB3D ?
L'offre en circulation de WEB3D est de 30.57M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WEB3D ?
WEB3D a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WEB3D ?
WEB3D a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de WEB3D ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WEB3D est de $ 0.00 USD.
Est-ce que WEB3D va augmenter cette année ?
WEB3D pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WEB3D pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 12:07:53 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Web3 Decision (WEB3D)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour WEB3D vers USD

Montant

WEB3D
WEB3D
USD
USD

1 WEB3D = 0.01398 USD

Trader WEB3D

WEB3D/USDT
$0.01398
$0.01398$0.01398
0.00%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme