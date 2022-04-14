WEB3D

Web3 Decision est une plateforme de nouvelle génération alimentée par l'IA (basée sur la logique et les neurones humains CL1), dédiée à l'audit en temps réel des contrats intelligents, à l'évaluation des tokens et à l'analyse KYC/KYB — le tout avec une simplicité sans code. Grâce à son IA fondée sur la logique, elle relie de véritables neurones humains aux nœuds, garantissant confiance, conformité et sécurité sur les écosystèmes EVM, TON et les nouvelles blockchains de couche 1 (L1) émergentes.

Nom de la cryptomonnaieWEB3D

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation30,568,312

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale944,229,767

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueNONE

IntroductionWeb3 Decision est une plateforme de nouvelle génération alimentée par l'IA (basée sur la logique et les neurones humains CL1), dédiée à l'audit en temps réel des contrats intelligents, à l'évaluation des tokens et à l'analyse KYC/KYB — le tout avec une simplicité sans code. Grâce à son IA fondée sur la logique, elle relie de véritables neurones humains aux nœuds, garantissant confiance, conformité et sécurité sur les écosystèmes EVM, TON et les nouvelles blockchains de couche 1 (L1) émergentes.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.