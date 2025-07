Informations sur Axelar (WAXL)

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Site officiel : https://axelar.network/ Livre blanc : https://axelar.network/wp-content/uploads/2021/07/axelar_whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://axelarscan.io/