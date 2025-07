Informations sur USUAL (USUAL)

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

Site officiel : https://usual.money/ Livre blanc : https://docs.usual.money/start-here/why-usual Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E