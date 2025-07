Informations sur NovaTrade (NOVA)

Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading.

Site officiel : https://novatrade.co/ Livre blanc : https://novatrade.gitbook.io/nova/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xDF25F3000dDDA75E08cAa457D7C25b205967ed54