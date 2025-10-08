Tokenomics de StablR USD (USDR)
Tokenomics et analyse de prix de StablR USD (USDR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de StablR USD (USDR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur StablR USD (USDR)
StablR USD (USDR) est un stablecoin adossé au dollar américain, conforme au règlement MiCAR, indexé sur la valeur du dollar américain et échangeable contre le dollar à un taux de 1:1. Il est garanti par des monnaies fiduciaires et des obligations d'État à court terme. StablR USD (USDR) vise à offrir une alternative numérique plus efficace, plus sécurisée et plus accessible que les formes traditionnelles de monnaie. Il peut être utilisé comme moyen d'échange, réserve de valeur et unité de compte. Parmi les principaux cas d'utilisation de StablR USD (USDR), on peut citer la possibilité d'effectuer des paiements plus rapides et moins coûteux, la facilitation du commerce et des investissements internationaux et la mise en place de systèmes financiers plus souples et plus résistants.
Tokenomics de StablR USD (USDR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de StablR USD (USDR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens USDR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens USDR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de USDR, explorez le prix en direct du token USDR !
Comment acheter du USDR
Envie d'ajouter du StablR USD (USDR) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du USDR, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de StablR USD (USDR)
L'analyse de l'historique du prix de USDR permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de USDR
Vous voulez savoir dans quelle direction USDR pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de USDR combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
