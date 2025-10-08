Qu'est-ce que StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) est un stablecoin adossé au dollar américain, conforme au règlement MiCAR, indexé sur la valeur du dollar américain et échangeable contre le dollar à un taux de 1:1. Il est garanti par des monnaies fiduciaires et des obligations d'État à court terme. StablR USD (USDR) vise à offrir une alternative numérique plus efficace, plus sécurisée et plus accessible que les formes traditionnelles de monnaie. Il peut être utilisé comme moyen d'échange, réserve de valeur et unité de compte. Parmi les principaux cas d'utilisation de StablR USD (USDR), on peut citer la possibilité d'effectuer des paiements plus rapides et moins coûteux, la facilitation du commerce et des investissements internationaux et la mise en place de systèmes financiers plus souples et plus résistants.

StablR USD est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en StablR USD. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Prévision de prix de StablR USD (USD)

Combien vaudra StablR USD (USDR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs StablR USD (USDR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour StablR USD.

Tokenomics de StablR USD (USDR)

Comprendre la tokenomics de StablR USD (USDR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token USDR !

Guide d'achat de StablR USD (USDR)

Vous cherchez à savoir comment acheter du StablR USD? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du StablR USD. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

USDR en devises locales

Ressources de StablR USD

Pour une compréhension plus approfondie de StablR USD, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur StablR USD Combien vaut StablR USD (USDR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de USDR en USD est de 0.998 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de USDR à USD ? $ 0.998 . Consultez le Le prix actuel de USDR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de StablR USD ? La capitalisation boursière de USDR est de $ 7.19M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de USDR ? L'offre en circulation de USDR est de 7.20M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de USDR ? USDR a atteint un prix ATH de 1.02146361646693 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de USDR ? USDR a vu un prix ATL de 0.980782166260219 USD . Quel est le volume de trading de USDR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour USDR est de $ 4.20K USD . Est-ce que USDR va augmenter cette année ? USDR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de USDR pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur StablR USD (USDR)

