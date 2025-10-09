En savoir plus sur TAC
Informations sur le prix de TAC
Livre blanc de TAC
Site officiel de TAC
Tokenomics de TAC
Prévisions de prix de TAC
Historique de TAC
Guide d'achat de TAC
Convertisseur de TAC en monnaie fiduciaire
TAC au comptant
Contrats à terme Coin-M de TAC
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de TAC (TAC)
Tokenomics et analyse de prix de TAC (TAC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de TAC (TAC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur TAC (TAC)
TAC est la première blockchain compatible EVM conçue spécifiquement pour l'écosystème TON et Telegram. Elle offre une fonctionnalité DeFi complète dès le premier jour, avec des applications pré-déployées, de la liquidité Ethereum et BTC, et un accès fluide via les portefeuilles TON. Avec plus de 100 millions de portefeuilles et une intégration à Telegram, TAC est la blockchain EVM la plus prête à être distribuée à ce jour.
Tokenomics de TAC (TAC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de TAC (TAC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TAC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TAC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TAC, explorez le prix en direct du token TAC !
Comment acheter du TAC
Envie d'ajouter du TAC (TAC) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du TAC, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de TAC (TAC)
L'analyse de l'historique du prix de TAC permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de TAC
Vous voulez savoir dans quelle direction TAC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TAC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du TAC (TAC)
Montant
1 TAC = 0.006809 USD