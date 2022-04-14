TAC

TAC est la première blockchain compatible EVM conçue spécifiquement pour l'écosystème TON et Telegram. Elle offre une fonctionnalité DeFi complète dès le premier jour, avec des applications pré-déployées, de la liquidité Ethereum et BTC, et un accès fluide via les portefeuilles TON. Avec plus de 100 millions de portefeuilles et une intégration à Telegram, TAC est la blockchain EVM la plus prête à être distribuée à ce jour.

Nom de la cryptomonnaieTAC

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueTONCOIN

IntroductionTAC est la première blockchain compatible EVM conçue spécifiquement pour l'écosystème TON et Telegram. Elle offre une fonctionnalité DeFi complète dès le premier jour, avec des applications pré-déployées, de la liquidité Ethereum et BTC, et un accès fluide via les portefeuilles TON. Avec plus de 100 millions de portefeuilles et une intégration à Telegram, TAC est la blockchain EVM la plus prête à être distribuée à ce jour.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.