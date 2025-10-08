Le prix en temps réel de SP500 xStock est aujourd'hui de 680.71 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SPYX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SPYX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de SP500 xStock est aujourd'hui de 680.71 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SPYX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SPYX facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur SPYX

Informations sur le prix de SPYX

Site officiel de SPYX

Tokenomics de SPYX

Prévisions de prix de SPYX

Historique de SPYX

Guide d'achat de SPYX

Convertisseur de SPYX en monnaie fiduciaire

SPYX au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de SP500 xStock

Cours SP500 xStock(SPYX)

Prix en temps réel : 1 SPYX à USD

$680.71
$680.71$680.71
+1.33%1D
USD
Graphique du prix de SP500 xStock (SPYX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 23:19:57 (UTC+8)

Informations sur le prix de SP500 xStock (SPYX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 650.14
$ 650.14$ 650.14
Bas 24 h
$ 700
$ 700$ 700
Haut 24 h

$ 650.14
$ 650.14$ 650.14

$ 700
$ 700$ 700

$ 676.1183537619726
$ 676.1183537619726$ 676.1183537619726

$ 616.8846708571068
$ 616.8846708571068$ 616.8846708571068

+1.21%

+1.33%

+2.01%

+2.01%

Le prix en temps réel de SP500 xStock (SPYX) est de $ 680.71. Au cours des dernières 24 heures, SPYX a évolué entre un minimum de $ 650.14 et un maximum de $ 700, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPYX est $ 676.1183537619726, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 616.8846708571068.

En termes de performance à court terme, SPYX a évolué de +1.21% au cours de la dernière heure, +1.33% sur 24 heures et de +2.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SP500 xStock (SPYX)

No.1179

$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M

$ 56.98K
$ 56.98K$ 56.98K

$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M

16.00K
16.00K 16.00K

--
----

15,999.16909537
15,999.16909537 15,999.16909537

SOL

La capitalisation boursière actuelle de SP500 xStock est de $ 10.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.98K. L'offre en circulation de SPYX est de 16.00K, avec une offre totale de 15999.16909537. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.89M.

Historique du prix de SP500 xStock (SPYX) en USD

Suivez la variation du prix de SP500 xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +8.9346+1.33%
30 jours$ +55.98+8.96%
60 jours$ +38.36+5.97%
90 jours$ +62.77+10.15%
Variation du prix de SP500 xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, SPYX a enregistré une variation de $ +8.9346 (+1.33%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de SP500 xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +55.98 (+8.96%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de SP500 xStock

En élargissant la vue à 60 jours, SPYX a constaté une variation de $ +38.36 (+5.97%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de SP500 xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +62.77 (+10.15%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de SP500 xStock (SPYX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de SP500 xStock.

Qu'est-ce que SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. SPYx suit directement le prix du SPDR S&P 500 ETF Trust (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de cet ETF, tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

SP500 xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en SP500 xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de SPYXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le SP500 xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de SP500 xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de SP500 xStock (USD)

Combien vaudra SP500 xStock (SPYX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SP500 xStock (SPYX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour SP500 xStock.

Consultez la prévision de prix de SP500 xStock maintenant !

Tokenomics de SP500 xStock (SPYX)

Comprendre la tokenomics de SP500 xStock (SPYX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SPYX !

Guide d'achat de SP500 xStock (SPYX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du SP500 xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du SP500 xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

SPYX en devises locales

1 SP500 xStock (SPYX) à VND
17,912,883.65
1 SP500 xStock (SPYX) à AUD
A$1,027.8721
1 SP500 xStock (SPYX) à GBP
503.7254
1 SP500 xStock (SPYX) à EUR
585.4106
1 SP500 xStock (SPYX) à USD
$680.71
1 SP500 xStock (SPYX) à MYR
RM2,865.7891
1 SP500 xStock (SPYX) à TRY
28,392.4141
1 SP500 xStock (SPYX) à JPY
¥103,467.92
1 SP500 xStock (SPYX) à ARS
ARS$973,830.5331
1 SP500 xStock (SPYX) à RUB
55,443.8295
1 SP500 xStock (SPYX) à INR
60,419.8196
1 SP500 xStock (SPYX) à IDR
Rp11,345,162.1286
1 SP500 xStock (SPYX) à KRW
969,671.395
1 SP500 xStock (SPYX) à PHP
39,487.9871
1 SP500 xStock (SPYX) à EGP
￡E.32,367.7605
1 SP500 xStock (SPYX) à BRL
R$3,634.9914
1 SP500 xStock (SPYX) à CAD
C$946.1869
1 SP500 xStock (SPYX) à BDT
82,917.2851
1 SP500 xStock (SPYX) à NGN
1,001,038.5118
1 SP500 xStock (SPYX) à COP
$2,638,404.7316
1 SP500 xStock (SPYX) à ZAR
R.11,680.9836
1 SP500 xStock (SPYX) à UAH
28,235.8508
1 SP500 xStock (SPYX) à TZS
T.Sh.1,672,504.47
1 SP500 xStock (SPYX) à VES
Bs125,931.35
1 SP500 xStock (SPYX) à CLP
$649,397.34
1 SP500 xStock (SPYX) à PKR
Rs192,885.9856
1 SP500 xStock (SPYX) à KZT
367,950.9834
1 SP500 xStock (SPYX) à THB
฿22,109.4608
1 SP500 xStock (SPYX) à TWD
NT$20,809.3047
1 SP500 xStock (SPYX) à AED
د.إ2,498.2057
1 SP500 xStock (SPYX) à CHF
Fr544.568
1 SP500 xStock (SPYX) à HKD
HK$5,295.9238
1 SP500 xStock (SPYX) à AMD
֏260,507.717
1 SP500 xStock (SPYX) à MAD
.د.م6,201.2681
1 SP500 xStock (SPYX) à MXN
$12,491.0285
1 SP500 xStock (SPYX) à SAR
ريال2,552.6625
1 SP500 xStock (SPYX) à ETB
Br98,982.0411
1 SP500 xStock (SPYX) à KES
KSh87,906.8894
1 SP500 xStock (SPYX) à JOD
د.أ482.62339
1 SP500 xStock (SPYX) à PLN
2,491.3986
1 SP500 xStock (SPYX) à RON
лв2,981.5098
1 SP500 xStock (SPYX) à SEK
kr6,412.2882
1 SP500 xStock (SPYX) à BGN
лв1,143.5928
1 SP500 xStock (SPYX) à HUF
Ft229,344.8132
1 SP500 xStock (SPYX) à CZK
14,267.6816
1 SP500 xStock (SPYX) à KWD
د.ك208.29726
1 SP500 xStock (SPYX) à ILS
2,232.7288
1 SP500 xStock (SPYX) à BOB
Bs4,703.7061
1 SP500 xStock (SPYX) à AZN
1,157.207
1 SP500 xStock (SPYX) à TJS
SM6,330.603
1 SP500 xStock (SPYX) à GEL
1,844.7241
1 SP500 xStock (SPYX) à AOA
Kz620,514.8147
1 SP500 xStock (SPYX) à BHD
.د.ب255.94696
1 SP500 xStock (SPYX) à BMD
$680.71
1 SP500 xStock (SPYX) à DKK
kr4,370.1582
1 SP500 xStock (SPYX) à HNL
L17,868.6375
1 SP500 xStock (SPYX) à MUR
31,135.6754
1 SP500 xStock (SPYX) à NAD
$11,687.7907
1 SP500 xStock (SPYX) à NOK
kr6,786.6787
1 SP500 xStock (SPYX) à NZD
$1,170.8212
1 SP500 xStock (SPYX) à PAB
B/.680.71
1 SP500 xStock (SPYX) à PGK
K2,852.1749
1 SP500 xStock (SPYX) à QAR
ر.ق2,477.7844
1 SP500 xStock (SPYX) à RSD
дин.68,649.6035
1 SP500 xStock (SPYX) à UZS
soʻm8,201,323.4149
1 SP500 xStock (SPYX) à ALL
L56,648.6862
1 SP500 xStock (SPYX) à ANG
ƒ1,218.4709
1 SP500 xStock (SPYX) à AWG
ƒ1,218.4709
1 SP500 xStock (SPYX) à BBD
$1,361.42
1 SP500 xStock (SPYX) à BAM
KM1,143.5928
1 SP500 xStock (SPYX) à BIF
Fr2,007,413.79
1 SP500 xStock (SPYX) à BND
$878.1159
1 SP500 xStock (SPYX) à BSD
$680.71
1 SP500 xStock (SPYX) à JMD
$108,981.671
1 SP500 xStock (SPYX) à KHR
2,733,772.2026
1 SP500 xStock (SPYX) à KMF
Fr287,940.33
1 SP500 xStock (SPYX) à LAK
14,798,043.1823
1 SP500 xStock (SPYX) à LKR
Rs206,023.6886
1 SP500 xStock (SPYX) à MDL
L11,463.1564
1 SP500 xStock (SPYX) à MGA
Ar3,038,880.0388
1 SP500 xStock (SPYX) à MOP
P5,452.4871
1 SP500 xStock (SPYX) à MVR
10,414.863
1 SP500 xStock (SPYX) à MWK
MK1,179,738.501
1 SP500 xStock (SPYX) à MZN
MT43,497.369
1 SP500 xStock (SPYX) à NPR
Rs96,619.9774
1 SP500 xStock (SPYX) à PYG
4,760,205.03
1 SP500 xStock (SPYX) à RWF
Fr987,710.21
1 SP500 xStock (SPYX) à SBD
$5,602.2433
1 SP500 xStock (SPYX) à SCR
9,734.153
1 SP500 xStock (SPYX) à SRD
$25,969.0865
1 SP500 xStock (SPYX) à SVC
$5,956.2125
1 SP500 xStock (SPYX) à SZL
L11,680.9836
1 SP500 xStock (SPYX) à TMT
m2,382.485
1 SP500 xStock (SPYX) à TND
د.ت1,987.6732
1 SP500 xStock (SPYX) à TTD
$4,622.0209
1 SP500 xStock (SPYX) à UGX
Sh2,338,919.56
1 SP500 xStock (SPYX) à XAF
Fr383,920.44
1 SP500 xStock (SPYX) à XCD
$1,837.917
1 SP500 xStock (SPYX) à XOF
Fr383,920.44
1 SP500 xStock (SPYX) à XPF
Fr69,432.42
1 SP500 xStock (SPYX) à BWP
P9,060.2501
1 SP500 xStock (SPYX) à BZD
$1,368.2271
1 SP500 xStock (SPYX) à CVE
$64,531.308
1 SP500 xStock (SPYX) à DJF
Fr121,166.38
1 SP500 xStock (SPYX) à DOP
$42,626.0602
1 SP500 xStock (SPYX) à DZD
د.ج88,710.1272
1 SP500 xStock (SPYX) à FJD
$1,538.4046
1 SP500 xStock (SPYX) à GNF
Fr5,918,773.45
1 SP500 xStock (SPYX) à GTQ
Q5,214.2386
1 SP500 xStock (SPYX) à GYD
$142,465.7959
1 SP500 xStock (SPYX) à ISK
kr82,365.91

Ressources de SP500 xStock

Pour une compréhension plus approfondie de SP500 xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de SP500 xStock
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SP500 xStock

Combien vaut SP500 xStock (SPYX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SPYX en USD est de 680.71 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SPYX à USD ?
Le prix actuel de SPYX en USD est $ 680.71. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de SP500 xStock ?
La capitalisation boursière de SPYX est de $ 10.89M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SPYX ?
L'offre en circulation de SPYX est de 16.00K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SPYX ?
SPYX a atteint un prix ATH de 676.1183537619726 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SPYX ?
SPYX a vu un prix ATL de 616.8846708571068 USD.
Quel est le volume de trading de SPYX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SPYX est de $ 56.98K USD.
Est-ce que SPYX va augmenter cette année ?
SPYX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SPYX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 23:19:57 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur SP500 xStock (SPYX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour SPYX vers USD

Montant

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 680.71 USD

Trader SPYX

SPYX/USDT
$680.71
$680.71$680.71
+1.34%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme