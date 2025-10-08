Qu'est-ce que SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. SPYx suit directement le prix du SPDR S&P 500 ETF Trust (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de cet ETF, tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

SP500 xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme.



Prévision de prix de SP500 xStock (USD)

Combien vaudra SP500 xStock (SPYX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SP500 xStock (SPYX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour SP500 xStock.

Consultez la prévision de prix de SP500 xStock maintenant !

Tokenomics de SP500 xStock (SPYX)

Comprendre la tokenomics de SP500 xStock (SPYX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SPYX !

Guide d'achat de SP500 xStock (SPYX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du SP500 xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du SP500 xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

Ressources de SP500 xStock

Pour une compréhension plus approfondie de SP500 xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Combien vaut SP500 xStock (SPYX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SPYX en USD est de 680.71 USD. Quelle est la capitalisation boursière de SP500 xStock ? La capitalisation boursière de SPYX est de $ 10.89M USD. Quelle est l'offre en circulation de SPYX ? L'offre en circulation de SPYX est de 16.00K USD. Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SPYX ? SPYX a atteint un prix ATH de 676.1183537619726 USD. Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SPYX ? SPYX a vu un prix ATL de 616.8846708571068 USD. Quel est le volume de trading de SPYX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SPYX est de $ 56.98K USD.

